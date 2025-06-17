比主人認真經營粉專！丹丹漢堡「粉絲比昨天多1倍」　店家無奈回應

▲粉專追蹤者已來到1.7萬。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡-橋頭店，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

知名速食店「丹丹漢堡」相當有名，就有網友注意到，丹丹漢堡橋頭店的粉專已被占據，大頭貼變成外國人，而且連發好幾則影片，甚至開直播。對此，丹丹漢堡橋頭店使用另個粉專回應，「目前正在處理。」不過讓人出乎意料的是，被占據的粉專卻狂吸粉，目前的粉絲人數比昨日多一倍。

臉書粉專「丹丹漢堡-橋頭店」被盜用，大頭貼和封面照片都被換成陌生男子的照片，且還多次開直播、上傳各種影片。由於該粉專上一次更新是2021年10月21日，之後就改使用新粉專，因此現在被盜用的粉專高頻率發文，反而引起網友關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被盜用的粉專昨（16）日有超過6500名追蹤者、2400多人按讚；今日人數則多了昨日不少，追蹤者來到1.7萬，按讚數為1.1萬。甚至還有網友留言表示，「我覺得丹丹沒有要拿回帳號的打算」、「換了小編，很認真，流量也變好了」、「很認真在經營這個帳號耶，比之前的帳號主人認真」、「真的不是丹丹行銷部的新宣傳手法嗎」。另根據粉絲專頁資訊透明度可見，粉專的管理人員所在的主要國家是在法國。

對於被盜用一事，丹丹漢堡橋頭店則透過2021年創立的新粉專表示，「謝謝大家的關心，目前正在處理」。還有網友認為，丹丹漢堡的危機處理要再加強！粉專則回應，「謝謝您的關心喔，已經申訴多次，也檢舉多次了」。