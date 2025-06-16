丹丹漢堡粉專「被印度人盜用」狂PO自拍照　連開5直播！網朝聖笑翻

▲粉專疑似被盜用。（圖／翻攝自丹丹漢堡-橋頭店FB）



記者施怡妏／綜合報導

「速食店南霸天」丹丹漢堡，不僅是南部居民的最愛，也是許多觀光客到訪必吃的美食，素來擁有眾多忠實粉絲，不過最近有網友發現，「丹丹漢堡-橋頭店」粉專疑似遭到駭客入侵，頭貼與封面照片全換成一名印度男子的自拍照，更讓人驚訝的是，印度男子居然還開直播，網友笑翻直呼「不是說好只開在南部？」

臉書粉專「丹丹漢堡-橋頭店」擁有超過6500名追蹤者，近日卻突然出現異常，大頭貼與封面照片換成陌生印度男子的照片，且該男子16日凌晨在粉專進行5次直播，內容雖然離奇，卻充滿趣味，吸引大批網友湧入觀看並留言。

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貼文引來許多網友朝聖，「丹丹漢堡已經壯大到印度了」、「現在改賣抓餅了嗎」、「丹丹漢堡要開印度分店」、「新南向，這肯定是新南向」、「寧願往南開到印度，也不往中北部開就是了」、「不是說好不跨河的嗎，怎麼在印度開店了」、「直接變外商公司」、「原來丹丹要跨足國際了」。

不過，有網友指出，該粉專其實是「丹丹漢堡-橋頭店」的舊帳號，門市已經啟用新的官方粉專。對於舊粉專被盜用的狀況，店家也很無奈，「謝謝大家的關心，目前正在處理」、「已經申訴多次，也檢舉多次了」。事實上，舊粉專上一次更新是2021年10月21日，之後就重開了新粉專，目前有408位追蹤者。

▼店家回覆。（圖／翻攝自丹丹漢堡-橋頭店FB）