看完YTR錫蘭揭密心靈課程　他愣「大學宿營也是同手法」！爆共鳴

▲網友想起隔宿露營也是同樣的狀況。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「錫蘭」近日上傳一則2小時影片，揭密心靈課程的問題，使用強烈的心理操控手法，甚至導致部分學員精神失常，有網友看完影片後，對「三階段」內容感到既熟悉又陌生，仔細一想，原來是跟國中的宿營一樣。文章被粉專「變色龍」轉發，不少人看完驚呼「真的一模一樣」，紛紛回憶起參加宿營的狀況。

臉書粉專「好色龍」發文，轉發網友的文章，看完錫蘭2小時的影片，內容讓他感到既熟悉又陌生。這位網友描述，影片中首先是樹立權威的環節，接著是大聲責罵和各種遊戲，還有奇怪的音樂和心靈雞湯環節，最後則是營造出大家與身邊人一起度過難關、成為一家人的美好氛圍。

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他看完影片後，感到似曾相識，「太熟悉了，但是我怎麼可能參加過這種課程呢？現在才想到是什麼，國中宿營」。

貼文引起網友共鳴，「國中的時候宿營睡到一半還被叫到帳篷外訓話，八個人擠一個帳篷，還被嚴重警告不能洗頭，三分鐘就得洗完，到底是什麼花錢受罪的爛活動」、「值星官：你們以為是來這邊玩的嗎！怒吼」、「遇過最後大家不哭，硬要放音樂放到有人哭的 」、「最後還要繳錢（系費）拉下線（學弟妹）參加，沒拉到還會被情勒」、「還真的，原來國中宿營不是參考軍營啊」、「然後一定有一個權威的角色懲罰不聽話的人」。