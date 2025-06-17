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丹丹漢堡被盜粉專深夜PO「超級小偷」　網笑根本自介

超级小偷

丹丹漢堡-橋頭店發佈於 2025年6月16日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

「速食店南霸天」丹丹漢堡近日因橋頭店的舊臉書粉專遭盜帳號，掀起網友熱議。盜號者除了將大頭貼與封面照片換成一名印度男子的照片，還曾開設5次直播，接著便開始分享短影片，最新一篇貼文是分享一段「超級小偷」影片；不少台灣網友紛紛留言笑稱，「有超級小偷這樣講自己的嗎？整個粉專都給你包包去」、「這在自我介紹吧」。

丹丹漢堡橋頭店舊臉書粉專帳號被盜用。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡橋頭店）

▲盜號者的新貼文被網友調侃根本是在自我介紹。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡橋頭店，下同。）

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丹丹漢堡橋頭店的舊臉書粉專帳號近日遭到盜用，盜號者不僅將大頭貼與封面照片換成一名印度男子的照片，還在3分鐘內開了5次直播，意外引起許多台灣網友關注，其中1場直播按讚人數甚至高達1萬。不過，自16日傍晚6點之後，該粉專的貼文風格又改變了，新文章都在分享短影片，並搭配簡短的簡體字說明。

丹丹漢堡橋頭店舊臉書粉專帳號被盜用。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡橋頭店）

▲盜號者開設直播，意外掀起網友關注，直播影片還獲得1萬人按讚。

在最新一篇文章中，盜號者貼出一段6分鐘的影片，並搭配文字「超級小偷」，內容講述一名偷車賊被車主困在車內長達3天，就在車主打算進行私刑時，偷車賊竟反過來替車主擋下警方的狙擊，最後偷車賊獲得原諒，還與妻子過上幸福快樂的生活。

網友們看到貼文，紛紛留言調侃，「有超級小偷這樣講自己的嗎？整個粉專都給你包包去」、「這在自我介紹吧」、「你也知道自己是超級小偷嗎」、「這是一部關於你自己的影片介紹嗎」；還有部分網友認為帳號應該是被轉賣了，並開玩笑道，「快把我們的印度丹丹老哥還來」、「我要看印度小哥啦」。

而對於舊臉書粉專帳號被盜一事，丹丹漢堡橋頭店業者表示，已經提出多次檢舉、申訴，目前正在處理當中。有消費者希望遭盜用的帳號能盡快處理掉，以免影響商譽；也有網友建議業者，可以反過來把握這個機會，做一些迷因或廣告宣傳，效果應該會不錯，畢竟現代人很吃迷因這一套。

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