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八方雲集「經典1口味」鍋貼不賣了？網喊：以後吃什麼　業者回應了

▲▼八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

▲八方雲集。（資料照／記者項瀚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖店「八方雲集」販售多種口味的鍋貼、水餃及麵食，受到許多人喜歡。不過近日就有網友透露，他本來點了咖哩口味的鍋貼，不料卻意外得知該品項不再販售。消息曝光後，讓不少網友相當驚訝，甚至直喊無法接受！對此，八方雲集回應，這次的調整，是想讓菜單更具變化性。

近日有網友在Threads上發文表示，他去八方雲集買咖哩口味的鍋貼時，才意外得知該品項不再販售，疑似是因為賣不好。還有網友透露，他今天要點咖哩口味的時候，也心想為何該家分店沒賣了。

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其他網友得知消息後直呼，「八方我只愛吃咖哩的欸」、「咖哩鍋貼跟咖哩水餃超好吃」、「我都咖哩水餃和鍋貼換著吃，這樣以後要吃什麼」、「明明很好吃」、「咖哩鍋貼怎麼可能賣不好啊，我只吃咖哩鍋貼欸」、「確定不是單一店家的公告？他們官網找不到任何相關公告」。但也有網友說，「我開八方，沒聽到這消息欸」、「應該是現在有是賣酸甘藍的店家，咖哩才停售吧」。

咖哩口味是否確定停賣？未來還會回歸嗎？八方雲集回應，「除了最經典最大眾口味的招牌系列，其他菜單品項都會根據POS系統提供的消費者購買大數據、流行趨勢、時令季節等因素調整菜單設計，像之前增加了金牌牛肉麵系列商品，這次調整咖哩口味，以及增加酸甘藍口味的測試，都是希望菜單更具變化性而不是一成不變，任何經典商品也不排除消費者敲碗回歸的可能性」。

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