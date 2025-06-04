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八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰：我的萬靈丹沒了

首圖：網友發現八方雲集的「蕈菇湯」已悄悄下架。（本刊資料照）

▲網友發現八方雲集的「蕈菇湯」已悄悄下架。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

八方雲集1神品停售了！近日有網友表示，台灣知名鍋貼連鎖店八方雲集的湯品「蕈菇湯」已停售，這款蕈菇湯對他來說簡直是「萬靈丹」般的存在，對於停售感到非常難過。貼文一出引來大批網友附和，哀嚎遍野。儘管官方解釋是基於門市菜單例行調整，但仍無法平息眾多老顧客的失望情緒。

一名網友在Threads發文表示，最近在八方雲集用餐時，驚訝發現菜單上少了熟悉的蕈菇湯，自己幾乎每兩三天就會購買蕈菇湯，形容這道湯品對他而言「就像萬靈丹般重要」。消息一出，立刻引來一票死忠粉取暖留言表達不捨，還有超過千名網友按讚。

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八方雲集「蕈菇湯」停售的消息讓不少愛好者心碎，紛紛表示「對於不喜歡喝勾芡類的，這一碗是救贖耶」、「家人吃素，素食煎餃加蕈菇湯，我媽還說很好喝，其他湯沒喝過，停售，殘念」、「八方不能沒有蕈菇湯」、「蕈菇湯成為我八方雲集的最愛，裡面有金針菇還有杏鮑菇，湯頭也很鮮甜超推薦」、「我都說這是菇菇湯....怎麼會下架我要瘋了」、「不喝濃稠湯類的我，蕈菇湯是我的必點，竟然不賣了真的好悲傷」、「竟然停售！我也超愛的，而且不是每間店都有賣」。

還有網友則心疼喊話：「不喝濃稠湯類的我，蕈菇湯是我的必點，竟然不賣了真的好悲傷」、「我是菇類的愛好者怎麼會不知道這碗湯啦！」

官方說明因應例行菜單調整，全台門市同步停售蕈菇湯。（翻攝八方雲集臉書粉專）

▲官方說明因應例行菜單調整，全台門市同步停售蕈菇湯。（翻攝八方雲集臉書粉專）

根據官方解釋，這次只是例行菜單調整，全台門市皆已下架，未來是否會重新販售，目前仍是未知數。這款以黑珍珠菇和杏鮑菇為主要食材的湯品，因其清爽的湯頭、豐富的菇類切片搭配薑絲，創造出多層次的口感，一直是許多鐵粉的心頭好。


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