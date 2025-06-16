批吳崢還在跳針國安簡報直播　民眾黨斥：要破壞朝野和諧嗎？

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對民進黨發言人吳崢今日又公開造謠，誣指黃國昌主席要求「公開直播國安簡報」，民眾黨發言人張彤痛批，吳崢身為發言人卻無法精準掌握訊息，不扭曲就不會發言，到底要秀下限到什麼程度？請問吳崢的發言是代表總統府還是個人？在朝野仍在溝通「共商國是」的同時，吳崢此番言論是在破壞朝野和諧嗎？

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌於18日上午進行國安簡報，並規劃由國防部等4機構進行國安簡報。國民黨團今喊話，盼能源安全、經濟發展、AI產業創新等議題也能成為對談主軸，籲總統府能夠盡早答覆。民眾黨則拋出「3個困惑」盼府方回應，「我們還是願意用最開放態度持續溝通，民眾黨要把台灣人民心聲清楚讓賴清德總統聽到」。

針對在野黨意見，民進黨發言人吳崢今表示，民眾黨先宣稱要全程直播，又在議題上操作為「國是會商」，而國民黨願釋出誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先，進行政治操作圖謀其他算計，請問黃國昌，政黨的利益是否優先於國家利益？

對此，民眾黨發言人張彤強調，黃國昌主席已經說過無數次，「涉及國安機密不直播、涉及國安機密不直播、涉及國安機密不直播」，吳崢難道是中文理解能力有問題嗎，講3次聽不懂難道要講300次嗎？

張彤說，吳崢沒有精準掌握民眾黨的發言，卻透過扭曲在野黨發言來誤導社會大眾，在朝野間又製造一道裂痕，試問總統府發言人現在是從郭雅慧換成吳崢嗎？

張彤補充，總統府本來就規劃9點到9點30分總統講話屬於公開的過程，吳崢這番顛倒是非的言論，並無真誠坦率交換意見之意，這恐怕又是一場政治算計。

張彤批評，吳崢的說法更證明賴清德總統的幕僚作業，比蔡英文前總統時期做的還要差，呼籲民進黨不要操弄兩面手法，破壞朝野對話的空間。