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純喫茶×傳說對決限量開賣！玩家搶喝傳說瓶、社群討論熱度飆升

消費中心／綜合報導

這個夏天，一瓶飲料再度成為遊戲圈與飲品圈的焦點。號稱手搖飲平替王，深受消費者喜愛的「純喫茶」，攜手人氣手機遊戲《傳說對決》推出限量造型包裝與專屬虛寶活動。消息一出立刻在社群平台掀起廣大迴響，全台多家便利商店更出現掃貨的現象，網友戲稱：「這不只在買飲料，也是在搶傳說裝備！」、「這波也太猛！」、「晚一步就喝不到啦！」。

純喫茶×傳說對決限量開賣！玩家搶喝傳說瓶、社群討論熱度飆升（圖／品牌提供）

活動自開賣以來，短短數日內便在多個社群平台引爆討論，#純喫茶X傳說對決 話題快速登上熱門關鍵字，由於瓶身包裝貼紙每張含一組遊戲序號，更有機會獲得限量虛寶，吸引遊戲玩家狂奔門市搶收藏，上市後社群掀起開箱熱潮，因為太熱賣更有網友特地跑了幾家才買到，展現強強聯手強大號召力。

此次純喫茶特別推出多款傳說對決專屬瓶身設計，消費者於門市購買純喫茶指定包裝，即可獲得隨瓶貼紙，上面印有專屬虛寶序號，輸入即可在《傳說對決》兌換隨機遊戲虛寶，包括麥克斯專屬造型裝扮、稀世造型選擇卡與其他遊戲虛寶獎勵。

此外，不只數位虛寶，此次活動還推出限量實體贈品-傳說對決磁鐵組，玩家只要蒐集10張瓶身貼紙寄回指定地址，即可有機會兌換一組磁鐵組合，內含英雄磁鐵與經典裝備磁鐵，每款皆以高質感印刷呈現，希望讓玩家不僅在遊戲中獲得強化，在現實中也能感受到收集與獲得的樂趣，將遊戲氛圍帶入生活之中。

純喫茶×傳說對決限量開賣！玩家搶喝傳說瓶、社群討論熱度飆升（圖／品牌提供）

「擺在冰箱上超有感，就像每天都進行裝備選角」、「這波太香了」、「直接現場喝起來」。「好喝一直喝，純喫茶喝著喝著限量磁鐵就到手啦！」有玩家在社群中驕傲曬出開箱照分享。目前活動於全台各大通路同步販售中，瓶身虛寶貼紙與實體贈品皆為限量，立即前往附近門市搶一波！

活動詳情與虛寶兌換方式>>
純喫茶官方粉絲團：Facebook
傳說對決官方網站：https://moba.garena.tw

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