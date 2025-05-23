手搖店已經很多家「為何能一直開？」　網曝1關鍵：還沒飽和

▲手搖飲料店為何可以一家接著一家開？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都喜歡喝飲料，台灣的飲料店更是一家接著一家開。就有網友發文表示，如果住在新北永和的話，應該會知道有一條路開滿飲料店，為什麼手搖飲店明明已經很飽和了，還會有新的飲料店開個不停？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「手搖店很飽和了還是一直開」為標題發文，提到如果住在新北永和的話，就會知道有一條路根本堪稱「一級手搖區」，其實那條路也不算很長，但各個品牌的手搖飲店卻開滿滿。對此，他就不解，理論上這飲料店應該已經飽和了，為什麼還是會有新的店繼續開？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台灣的手搖真的很讚，出國都會想念」、「這是少數無法網路買的，所以還是有發展」、「入門成本低，跟火鍋一樣」、「你去通化看，一整排」、「我看你是沒走過伊通街喔」。

也有網友直言，能繼續開就是因為有需求，現在真的很多人愛喝飲料，「就台灣人很愛喝飲料啊」、「現在人手一杯賺翻」、「台灣市場就是這麼大啊」、「台灣夏天很長很熱，中午不買一杯無法續命」、「還能開代表還沒飽和」、「一堆人排隊代表還沒飽和啊」。只是也有網友則說，「雖然好賺，倒的也是一堆啊」、「越來越貴，沒在喝了」。