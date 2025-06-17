以伊戰火升級！中國使館急發撤離提醒　籲公民盡快「陸路出境」

▲以色列特拉維夫住宅區某棟公寓遭伊朗飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著以色列與伊朗衝突持續升溫，中國駐以色列大使館16日發布緊急公告，呼籲所有在以中國公民儘速經由陸路邊境離境返國，並建議優先考慮走約旦方向。

根據《央視新聞》報導，使館於公告中指出，近來以伊衝突加劇，多處民用設施遭破壞，平民死傷不斷攀升，當地安全情勢日益嚴峻。

公告也提到，近日有大量滯留中國公民致電或來信詢問機場開放與航班復航時程，但經查目前以色列領空仍未解封，且以色列政府已將全國緊急狀態延長至6月30日。

使館提醒，中國公民應在確保自身安全的前提下，儘快經由陸路邊境離境，並指出目前以色列與約旦、埃及的邊境口岸仍保持開放。其中，建議以約旦方向作為優先選項，盡可能避免逗留或冒險前往高風險地區。

此外，以色列國防軍（IDF）表示，軍方成功攔截了數架飛往戈蘭高地（Golan Heights）的無人機；目前並未對外說明無人機來源。

川普稍早也在社群發文指出，「伊朗不能擁有核武！我已經一再強調！所有人都應立刻撤離德黑蘭！」德黑蘭為伊朗首都，市區人口約1000萬，若計入大都會區，總人口數高達1700萬人。

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