能贏iPhone？川普集團推「川普手機」9月開賣　售價1.4萬外觀曝光

▲川普集團宣布推「川普手機」，每支售價只要約1.4萬元。（圖／翻攝自Trump Mobile）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普的家族企業「川普集團」16日宣布推出一項電信服務Trump Mobile，服務除了含有一項每個月47.45美元（約新台幣1396元）的5G手機資費方案，並推出一款售價499美元（約新台幣1萬4680元）的品牌手機，預計9月開賣。

綜合外媒報導，根據川普集團官網介紹，Trump Mobile將透過三大行動電信商提供5G電信服務，核心產品是一項名為The 47 Plan的手機資費方案，月費只要47.45美元，除了可享有無限通話、簡訊及網路流量外，還有完善的手機保固、全天候道路救援、遠距醫療與藥局福利等多項服務。

除了電信服務外，Trump Mobile也將推出名為「T1」的品牌手機，網站曝光的圖片可以看見，手機採用金色金屬外殼、三鏡頭設計，手機螢幕上還顯示著川普的競選口號「讓美國再次偉大」，背面則印有美國國旗及T1等圖案，強調美國設計及製造，但未公布詳細規格，每支售價499美元，預計9月正式開賣，目前已可以預購。

事實上，自從川普開始從政後，川普集團陸續開始授權其他公司推出「川普」周邊產品，例如之前的川普手錶、川普球鞋等，這次Trump Mobile也僅是商標授權，川普集團並未參與Trump Mobile的手機設計開發、製造、銷售及實際提供行動通訊服務。