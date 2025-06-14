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新北妹子遭偷拍性愛片！前男友「分手報復」全PO上網：小母狗

▲桃園市李姓男子去年在桃園機場第一航廈負責接機開球嘉賓，會後見女保全維持旅客離場時，竟刻意靠近以下半身頂撞女保全，以此方式性騷擾得逞。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子偷拍性愛片，分手後發送到網路上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名男子阿強（化名）先前與女子小美（化名）交往，2人在交往過程中，阿強曾趁著小美不注意，偷偷拍下性愛片，怎料2人分手以後，阿強竟將這些性愛片上傳到網路，並且辱罵對方「小母狗」。新北地院審理後，判處阿強2年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小美過去曾是情侶關係，2人交往期間三不五時會到旅館溫存、發生性關係。怎料阿強竟趁著小美不注意，偷偷錄下了3段私密影片，紀錄2人性交的過程。

後來2人因故分手，阿強因此由愛生恨，竟冒用小美的姓名，註冊了Twitter（現為X）帳號，並且發布了小美的照片，接著進一步上傳私密影像，還附上「XXX大賽」、「渣女」、「小母狗」、「公X車」等文字。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子偷拍性愛片，分手後發送到網路上。（示意圖／免費圖庫Pexels）

阿強做了這些以後還不滿足，接著又透過通訊軟體，發送大量訊息威脅小美，包含「剛剛照片不知道妳是否有看到，不過沒差，我只想要大家知道妳為人」、「X小姐，不管妳有沒有看到，過陣子妳身邊的人都會收到我準備的禮物，妳前夫也會，妳也別問誰有，拿到的人也不會說吧，提前祝妳生日快樂」等話語。

小美遭到威脅後，感到十分恐懼，前往警局報警處理，全案因此曝光。新北地院法官審理後，最終依照無故竊錄他人非公開活動罪、3宗恐嚇危害安全罪、無故散布非法竊錄之性影像罪，判處7個月、4個月、4個月、4個月、1年6個月有期徒刑，合併執行2年，全案仍可上訴。

 
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