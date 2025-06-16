好市多上班第1天就想辭職！　美21歲男曝熟食區地獄：像動物園

▲美國一名男子在好市多工作，自爆第一天就想辭職。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國一名21歲男子在網路上分享自己剛進入好市多（Costco）熟食區工作的經驗。他直言，自己上班第一天就想立刻辭職，更形容尖峰時段的熟食區簡直就像是動物園，而店員就像動物，所有顧客都盯著他們等待餐點完成。

根據《福斯新聞網》報導，這名21歲男子「Ok-Development4027」在網路論壇Reddit上發文大吐苦水，而他以「第一天在Costco熟食區工作，我就想辭職了」為題的文章短時間內吸引上千則留言。不少網友表示理解，也有人鼓勵他撐下去並稱，「再過幾天就會上手了！」

他寫道，自己正式上班前，提到前一天參加新人訓練，一切都很順利，沒想到隔天公司就安排他從上午11時上到晚上7時半，儘管中間可以休息30分鐘，但是對第一天上班的他而言實在是太長了。

他表示，一開始他還抱持希望，結果馬上發現不對勁。雖然從早上開始顧客就絡繹不絕，但真正的難關是在晚上6時後，晚餐時段的顧客一窩蜂湧入，根本難以消化大量訂單。他直言，自己就像動物園裡的一隻動物，他盡可能讓自己快速移動，但是所有顧客都盯著他。

不僅如此，尖峰時段的好市多熟食區「每2分鐘就賣掉一整盤披薩」，而他明明被交代是打烊班，卻從早上就被安排準備食材，讓他的第一天工作痛苦不已。

貼文一出，網友則紛紛鼓勵他「撐過前面幾天就好」、「大家第一天都會崩潰，再撐幾天就會上手了」、「你可以的」等。

其中一位自稱是Costco美食區前店長的網友則回應表示，這種情況「完全不意外」，因為他們常常一次僱用3個新人，結果通常第一周結束就會有人離職，直言好市多的工作壓力的確不小。