禮盒藏賄款！前高公局分局長涉貪案追加起訴　吐回百萬獲免刑

▲彰化檢方在賴榮俊宿舍查扣300萬元。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

前交通部高速公路局南區養護工程分局分局長賴榮俊，3年前涉嫌於任內收受廠商賄賂共723萬元，彰檢指揮廉政署中部地區調查組展開偵辦，搜索其宿舍時，當場查扣現金300萬元，並發現廠商為掩人耳目，將賄款藏於鳳梨酥禮盒內，全案已在當年起訴。其中賴自白並繳回100萬元犯罪所得，遭檢方追加起訴，此部分獲法官判免刑、100萬元沒收。

判決書內容指出，賴榮俊在109年至110年擔任分局長期間，負責督導工程採購標案。廠商柳姓經理為解決「國10東向邊坡改善工程」中材料試驗報告爭議，避免營造因重做試驗導致工期延誤，於2021年4月19日將100萬元現金藏於鳳梨酥禮盒，趁拜訪時交付賴榮俊，暗示其運用職權協助。賴收受賄款後，指示下屬依契約放寬審查標準，最終廠商僅需補交出廠報告。

▲彰化檢方在賴榮俊宿舍查扣300萬元。（資料圖／彰化地檢提供）

檢方提出多項證據，包括廉政署搜索扣押筆錄、通訊監察譯文及證人證詞。柳男坦承行賄動機是為維持業務利益，檢方在賴男宿舍被搜出賄款時，主動供出100萬元來源及共犯。

法院認定賴榮俊觸犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款之收賄罪，但依同條例第8條第1項，被告在偵查機關未發覺犯罪前自首，且繳回全部犯罪所得，並因此查獲行賄共犯柳男獲緩起訴處分，依法得免除其刑。

回顧案情，2022年彰化地檢署接獲線報後，立即展開大規模偵查行動，由8名檢察官指揮廉政署專案組，動員上百人次，對44處涉案場所進行突擊搜查。在賴榮俊的宿舍內，辦案人員當場查扣現金300萬元，發現廠商為掩人耳目，將賄款藏在鳳梨酥禮盒中。地院裁定賴與黃姓廠商以60萬及100萬元交保並限制住居。

▲彰化檢方在賴榮俊宿舍查扣到300萬元。（資料圖／彰化地檢提供）

起訴書當年揭露，這起官商勾結案始於2013年春節。當時黃姓廠商帶著裝有30萬元現金的茶葉禮盒拜訪賴榮俊，就此開啟長達7年的利益輸送。檢方調查發現，賴榮俊利用職務之便，不僅為特定廠商提供標案優惠，更在工程驗收遇到困難時出面協調解圍。作為回報，廠商每年春節都會送上數十萬至上百萬元不等的「謝禮」，7年間累計行賄金額高達523萬元。

檢方強調，當年涉及此案共有15家廠商，彼此間為確保所屬之集團廠商順利以高價承做各工程標案，提高利潤並營造形式確有3家以上廠商參與競標假象，共同利用此不法手段，陸續以圍標方式搶下中分局24件工程標案、南分局6件工程標案，所獲取之不法利益總金額高達8億6099萬元。