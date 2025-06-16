小偷家搜出「女頭蓋骨」！意外破日本7年懸案　21歲女慘遭分屍

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣埼玉市日前發生一起竊盜案件，警方5月逮捕31歲嫌疑男子齊藤純，並搜索他的住家，沒想到卻在屋內搜出一塊頭蓋骨與其他部位的人類殘骸。經過鑑定，確認死者是自2018年失蹤的21歲女性宮本果步，意外偵破這起7年懸案。

根據《日本電視台》報導，埼玉縣警方5月依竊盜嫌疑逮捕齊藤後，同月15日搜索他位於埼玉市的住家，竟意外在屋內發現頭蓋骨與部分人骨。經鑑定確認，這些遺骸正是2018年失蹤的21歲女性宮本果步。

警方認為齊藤涉嫌重大，因此依殺人嫌疑將其逮捕。此外，警方還在現場找到另一具頭蓋骨，但經確認是用於醫學或教育用途的骨骼模型，並非另一名受害者遺骸。據了解，這具模型是齊藤透過網購取得，初步排除與其他命案有關。然而令人震驚的是，齊藤是與父母同住，但兩人似乎都沒發現家中藏有人類遺骸。

來自茨城縣、當時年僅21歲的被害女子宮本果步2018年1月向家人留下紙條稱，「要去有提供住宿的地方打工」，隨後離家。而根據調查，她從茨城縣的JR土浦站搭車至埼玉縣，在JR大宮站下車後與齊藤會合，隨後失聯。她的家人當天下午就前往茨城縣牛久警察署通報失蹤。

齊藤純涉嫌於2018年1月4日在自己位於埼玉縣埼玉市的住家內，掐住宮本果步的脖子，將其殺害。他面對警方審訊時指出，兩人是在2018年透過社群媒體認識，隨後他邀請被害人到自己家中，勒頸殺害後，在自家分屍。

齊藤還供稱，自己從小就對殺人有興趣，而部分遺體已經被他丟棄。不僅如此，他還告訴警方，宮本是他殺的沒錯，但是在「雙方合意」的情況下殺人。

警方調查發現，齊藤為了不要讓宮本的家人發現所在地，還特意指示她拆除手機SIM卡，且連寫紙條給家人聲稱「要去有提供住宿的地方打工」都是他提前規劃，企圖拖延報案時機、掩蓋犯行。