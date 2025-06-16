9月要去日本　訂同間住宿「比櫻花季貴1倍」傻眼！網曝漲價內幕

▲日本住宿變貴了。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，不過有網友發現，日本住宿價格越來越貴，今年9月要去日本，想再住一次去年住過的飯店，沒想到價格竟然翻了一倍，讓她很驚訝，「有種價格回不去的感覺」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，疫情過後每年去日本2-3次，但漸漸發現消費越來越高，就以住宿來說，去年她曾在衝動下，買了三天後就要出發的櫻花季機票，同時在出發前兩天才預訂住宿，雖然機票不便宜，但住宿還在可接受的範圍。

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今年9月去日本的機票早已買好，打算訂同一間飯店，卻發現房價竟比去年翻了一倍。她坦言，看到價格的瞬間有點「shock」，竟然比櫻花季臨時訂的價格還要貴，不禁懷疑自己去年是不是剛好撿到便宜？又或者現在的日本，真的得多花一點錢才能去？「現在看到住宿有種價格回不去的感覺」。

貼文曝光，網友紛紛有感，「今年關西萬博，住宿需求增加，價格自然也就拉升許多」、「的確是越來越貴，再加上去東南亞旅遊完，旅館房價對比下的差異感會更大」、「疫情前後真的差很多，連很普通的爛飯店也漲到沒那個價值，東京住宿價格差了一倍，京都感覺不只」、「如果你要去關西一帶的話，由於萬博的緣故，今年的住宿都會比往年貴，那東京不用說，本來就比較高」。

還有網友抱怨，「我去年9月訂了今年6月住宿，7晚當時訂29000覺得很貴，之前住過這間大約2萬初而已，但後來有事沒事就上去刷這間，我要的日期基本上都4、5萬」。

也有網友建議，「建議離開大都市吧！偏僻郊區栃木、茨城沒什麼海外觀光客的地方價錢都很漂亮」、「平日跟週末價格差很多，想便宜還是提早訂比較保險，訂的方式也有差」。