親戚飛日本「硬跑3間UQ」比價　價錢都一樣！過來人曝1情況：更怒

▲親戚為了一件衣服，狂跑三間UNIQLO比價。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

日本UNIQLO比台灣便宜許多，成了台人必逛清單之一。不過有網友直呼，親戚在店裡看中一件衣服，當下忍住不買，堅持另去兩間分店比價，結果價格都一樣，讓原PO十分無語。文章引發網友討論，「連鎖品牌不需要比價三家」、「出國最怕的就是這種浪費時間比價！」

一名網友在Threads表示，親戚去日本逛UNIQLO時，同一件衣服硬要逛3間分店比價，可想而知，每一間價錢都是一樣的，讓他無言不已。

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文章一出，網友也紛紛搖頭，「我也很受不了，大家一定要貨比三家...昏倒，而且來日本...為什麼要買這一家的衣服啊」、「出國最怕的就是這種浪費時間比價」、「日本UNIQLO已經很便宜了，而且官網都有標價格，怎麼可能會有不一樣」、「連鎖店的，除非遇到新開幕與要關閉的店，要不然價格都一樣」、「連鎖品牌不需要比價三家」、「尊重但放生！有些人可以在比價中得到樂趣，但不要拖人下水」、「因為在他的角度，旅遊就是要去買東西，沒有要逛景點的，這種情況我會直接放生」。

還有網友分享，藥妝商品比價才更怒，「UNIQLO還好，起碼價錢一樣，最怕去藥妝店，比價比了幾家，最後又跑回第一家」；此外，也有人提醒，若是去逛日本無印良品，有些商品並不是每店都有賣，「所以建議到日本，看到些合適的貨品，要立即買下來」。