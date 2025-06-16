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5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

▲省錢,存錢。（圖／pexels）

▲要避免成為月光族，更要懂得「如何花錢」。（示意圖／pexels）

作者：李勛

●精選書摘

如果你每個月總是成為月光族，就代表目前的財務處於「失控狀態」。錢不會無緣無故出現，也不會平白無故消失，錢卻不知不覺地流向你沒有注意的地方，像是手搖飲、外送或者是各種串流平台的訂閱方案，這些「隱形開銷」就像血蛭一樣默默的在吸血。

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如果想要存錢，不是想盡辦法讓自己「省錢」，而是要先了解自己的消費模式，否則你的錢就像是把水倒進了破洞的水缸中，始終裝都無法裝滿。

財務健檢： 金錢流向的照妖鏡

有些人會說：「記帳很麻煩，我根本做不久。」但記帳的重點不是只有記錄金錢數字，而是為了思考你的消費模式，讓你對財務狀況有「掌控感」。

我們不需要一開始就鉅細靡遺地記錄每一筆開銷，而是透過以下幾個步驟，幫助自己快速掌握金錢流向：
（1）大方向分類：需要 vs. 想要
需要：房租、基本飲食、水電、交通（無法避免的開銷）。
想要：外送、手搖飲、串流平台訂閱（讓你生活更舒適、但非必需的開銷）。
（2）細項分類：拆解目前的消費習慣
透過記錄，你會發現自己「最容易超支」的地方。例如，感覺錢真的很不夠用，接著發現每個月在娛樂項目的支出都在5,000 元以上。
（3）使用信用卡帳單輔助記帳
如果你經常用信用卡消費，這其實是一個絕佳的記帳工具，因為每月的帳單明細已經幫你分類好了。
（4）透過每月檢視，找到可以優化的地方
有沒有「偽必要」的開銷（例如，每天一杯80 元的咖啡真的有必要嗎）？
可以減少哪些開銷（例如，訂閱了五個串流平台， 但其實最常看的只有其中兩個）？
（5）給自己設定存錢挑戰
嘗試「無痛存錢法」：每天存 50 元，一年後就有 18,250 元。
建立存錢習慣，而不是只關心數字：與其強迫自己省錢，不如設定一個有趣的存錢目標，例如存到一筆旅行基金，讓自己更有動力。

《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》（圖／幸福文化提供）

記帳的重點不是讓你變得斤斤計較，而是幫助你更有意識地使用金錢，存不到錢往往不是你賺得不夠，而是你沒注意錢是怎麼流失的。

但千萬不要把記帳當成是一種形式，只因為所有的理財專家都說「理財的第一步就是記帳」，就下載記帳APP 逐一地進行消費紀錄，但卻從未復盤與反思。這樣反而很浪費時間，因為你記帳的行為，其實只是一種自我安慰。

當我們開始記帳時，每個月的復盤是很重要的，看自己哪些費用超支，接著再進行細項花費的分析，你就會發現，原來錢是在不經意之下花掉的。除此之外，我也建議大家培養「動腦」的習慣，每次在記帳的時候花3 秒鐘思考這筆消費「是需要還是想要」。

透過動腦的練習，讓你的消費行為更加的精準，大幅降低因為「想要」而花錢的情況。我自己有推出一款完全免費的「理想記帳APP」，在記帳時可透過按按鈕的方式去思考消費行為。當我們把消費行為拆解成很微小的步驟時，可以自然地去調整花錢的習慣，讓自己的金錢流向更加得健康。

《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》

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