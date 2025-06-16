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台灣虎航冬季航班優惠限時3天　日、韓機票單程1299元起

▲▼台灣虎航2025年冬季航班將於6月18日上午開賣，6月18日至20日祭出2波航線優惠。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航2025年冬季航班後天上午開賣，6月18日至20日祭出2波航線優惠。（圖／台灣虎航）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航宣布2025年冬季航班將於6月18日上午開賣，6月18日至20日祭出2波航線優惠，桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1,299元起；桃園／高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園／高雄-福岡等單程未稅1,799元起，18日上午10時起開放「尊榮虎」購票，19日上午10時開放一般民眾搶票。

台灣虎航表示，因應冬季航班開賣，6月18日至20日祭出2波航線優惠，第1波促銷為6月18日至19日，桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1,299元起；桃園-濟州單程未稅1,499元起；桃園／高雄-峴港單程未稅1,599元起；桃園／高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園／高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅1,799元起；桃園／高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅1,899元起。

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台灣虎航指出，全員第2波促銷為6月20日上午10時起至晚間11時59分，桃園／高雄-沖繩單程未稅1,599元起；桃園／高雄-大阪關西、桃園-岡山單程未稅1,799元起；桃園-花卷、桃園／高雄-仙台、桃園-新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅2,599元起。

台灣虎航提醒，此次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為今年10月26日至2026年3月28日。尊榮虎優先搶票日為6月18日上午10時起至晚間11時59分，全員促銷期間為6月19日上午10時起至6月20日晚間11時59分。

另外，國泰航空攜手台灣知名電商平台蝦皮購物參與「618全民年中慶」，推出總價值80萬元的機票折抵金，6月18日壓軸的蝦皮「跨夜直播」中，用戶只要於直播中下3單，即能參與抽獎，有機會帶走30萬「亞洲萬里通」里數，相當於20趟台北至香港來回經濟艙機票或4趟歐美來回經濟艙機票。

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