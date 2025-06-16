國安簡報流程曝光　賴清德致詞完開始閉門簡報、綜合討論

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修回應總統府邀請出席國是論壇。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌18日上午進行國安簡報，並規劃由國防部等4機構進行國安簡報。民眾黨今（16日）召開記者會，秘書長周榆修曝光總統府告知的流程規劃，賴預計8點50分左右接待在野領袖，接著9點到9點30分由賴清德一人致詞，然後就全程不公開。

周榆修說，與潘孟安秘書長的第二次通話是昨天下午接近3點，針對18日當天的規劃，第一，總統在8點50分到9點會接見在野黨，接著9點到9點30分賴發表談話，接著就開始閉門專報含綜合座談。

周榆修還表示，有詢問包含接見等流程，是不是只有總統講話？周表示，潘孟安說，就比照五院院際協商模式，總統講完話後就馬上閉門簡報，只有總統可以發言，後續閉門一路到綜合討論結束。

針對國民黨秘書長黃健庭昨提到，討論議題不限於國安獲府方正面回應，若綜合討論不僅是國安，民眾黨要提出什麼？黃國昌回應，潘孟安跟國民黨說什麼老實說他完全不知道，也不會去臆測，如果開放談不同議題的話，半個小時要談什麼？如果開放其他議題不談國安，為什麼又要閉門？直言真的不了解，

黃國昌質疑，30分鐘能談什麼內容？是國民黨主席朱立倫說10分鐘、他說10分鐘，最後由賴清德綜合回應10分鐘嗎？這種是直接會面溝通嗎？且若不涉及國安議題，又為什麼不公開？

黃國昌說，自己善意的理解是，總統府應是認為國安專報後，綜合討論基本上是以國安專報內容為主，所以不公開。如果是這樣的話，30分鐘時間如何分配？且若要認真討論國安專報，這樣時間夠嗎？

周榆修則提到，民進黨是執政黨、賴清德是黨主席，前後總統府打了2通電話，泰半都是潘秘書長主動表達總統府的規劃。但要特別說的是，這樣的模式對比2024年，蔡英文總統跟柯主席的見面是會談，光幕僚作業就超過1個月，且雙方觸及議題還包含勞保年金改革、提升國防預算、社會安全網，及賴清德現在做得最差勁的政黨溝通平台，「事實上，會談可以更好、更全面、更貼近民眾所希望的」。