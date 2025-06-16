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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府邀在野聽國安簡報　國民黨團籲拿出誠意提3前提

▲▼國民黨立法院黨團由立委葛如鈞召開「朝野和解拿出誠意」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團由立委葛如鈞召開「朝野和解拿出誠意」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨共商國是，總統府規劃由國防部等4機構進行國安簡報，賴清德也將親自出席。國民黨團今(16日)上午召開記者會，呼籲賴清德除了國安相關議題外，包括能源安全、經濟發展、AI產業創新的議題，也能納入朝野對談項目。國民黨團也呼籲民進黨正視國民黨中央所提出的訴求，例如幕僚會前會、政黨領袖對談，希望這些理性的議題，能夠成為朝野對談的主軸，盼望總統府能夠盡早提明確答覆。

藍委葛如鈞表示，民主的重點在於制衡，國家發展在於經濟，在世紀變局之下，民進黨政府必須集中火力首重處理民生問題。以伊衝突可能導致油價上漲，是否會讓台灣面對新一波能源挑戰？在需要團結一致對外的時候，賴清德還沉醉於玩弄兩面手法嗎？

葛如鈞指出，賴清德表面上呼籲團結，但暗地裡持續推動大罷免，幾天前還在跟所謂的「反共護台志工聯盟創辦人」曹興誠碰面，開會討論罷免在野黨事宜，事件曝光後還在刻意解釋隱瞞。賴清德真的想要跟在野黨主席坐下來好好談，就根本不該罷免團體「促膝長談」，應該立刻要求行政院把苛扣地方縣市政府的一般性補助款發放；顯然，行政院並不打算這樣做。

葛如鈞說，今天是地方縣市政府對行政院苛扣一般性補助款，提出行政訴訟的最後期限，民進黨中央曾在臉書上發文指出，一般性補助款事不能刪除、修改，但幾個月後自己穿越時空打臉。顯然，賴清德的上意，不但超越黨意，還超越民意和憲法。葛如鈞認為，如果賴清德真的樂見朝野能夠共商國是，那麼在今天中午之前有所表示。

葛如鈞表示，為台灣未來打拼，一直是國民黨努力的方向，即便他們不確定賴清德的邀請是帶著善意？還是充滿政治算計的惡意？作為一個理性、負責的百年政黨，國民黨願意用開放的態度來面對，也呼籲民進黨對於過去種種分裂社會、分裂族群，把90%以上的民眾歸列為「其餘人口」，連更改路名都充滿了意識形態。教育單位不花時間用在學生身上，處理學歷造假的公使，卻用在對教師忠誠度調查。

▲▼國民黨立法院黨團由立委葛如鈞召開「朝野和解拿出誠意」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

「如果對台灣長期發展有利政策，國民黨全力支持」，葛如鈞說，如果只是著眼於短期政黨利益、個人利益，分裂族群、撕裂社會的利益，國民黨絕對不同意，希望民進黨和其政治人物不要繼續朝這個方向走去，否則政治的回力鏢，終將打到自己。就如同民進黨高喊打倒中共同路人，不要賺紅錢，汙名化在大陸台商，結果自家立委行徑、自家政要的辦公室，符合賺紅錢、發生共諜的定義；最終還需賴清德出面擦屁股、雙標解釋。

葛如鈞強調，現在執政黨全面發動罷免在野黨國會議員的做法，在全世界民主歷史上，從未發生過。反倒是想利用執政的政治力量，移除掉在野黨監督力量的，只有在柬埔寨、厄瓜多和委瑞內拉，難道這些國家，都是賴清德總效仿的國家嗎？心目中理想的國家嗎？賴清德發動大惡罷，這種親痛仇快的做法，相信全民不會認同。

葛如鈞表示，對於任何團結台灣，共同因應世紀變局的方式，國民黨團也都願意以正面立場看待，呼籲民進黨正視國民黨中央所提出的訴求，例如幕僚會前會、政黨領袖對談。除了國安議題外，也包括能源安全、經濟發展、AI創新激勵產業發展。尤其是，民進黨執政8年，AI基本法草案提不出來，在原地踏步。國民黨團希望這些理性的議題，能夠成為朝野對談的議題，希望賴清德能夠盡早提明確答覆。


 

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