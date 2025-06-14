國安簡報前盼先辦「幕僚會前會」　黃健庭：若順利朱立倫就會出席

▲國民黨秘書長黃健庭出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府日前拋出邀請在野兩黨主席18日共商國是。國民黨主席朱立倫今日上午受訪提到，希望這兩天會有幕僚會前會。國民黨秘書長黃健庭稍早受訪時表示，昨天已經回覆總統府秘書長潘孟安，希望18日前可以先進行幕僚會前會；至於朱立倫到底是否會出席共商國是？黃健庭直言，「應該說朝這個方向，不然就不用進行幕僚協商，若幕僚協商順利，我們原則上就去了」。

總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。國民黨主席朱立倫昨表示，希望這次不是單向交流、總統訓話，而是朝野對話，共商國是。朱立倫今被問到若總統賴清德不出席國安簡報，他是否還會出席？朱回，昨秘書長黃健庭有跟總統府秘書長潘孟安回覆，希望幕僚先見面，有些正面進展，而最重要的是，希望面對問題解決問題。

對於共商國是，黃健庭表示，他昨天已經回覆潘孟安，就星期三會議，希望可以先進行幕僚會前會針對當天的議題、流程大家來討論，他也有明確的表達，不希望只是單向的聽簡報，而是朝野領袖實質對談。

是否會與總統面對面溝通？黃回，這個部分還不是非常明確，他們需要再確認這件事情；會前會有可能辦在這兩天嗎？黃指出，國民黨在等待他們的答覆。

藍營是否希望談及什麼議題？黃健庭說，國安不只是國防，還牽涉到經貿、科技、能源、社會安全，這些都是國安議題，他們希望讓議題範圍夠更廣，讓朝野政黨領袖真正可以有好好溝通的機會。至於是否支持開放直播？黃說，他們理解很多國安的議題比較機密性，不見得適合來做公開的直播。

黃健庭也提到，朱立倫這段時間已經多次公開呼籲賴清德，要來進行朝野政黨領袖的對話，尋找共識、面對動盪嚴峻的國際跟兩岸情勢，而不是整天搞大罷免，製造社會對立，甚至用司法大刀砍向在野黨，這跟他口裡說要團結，實際上背道而馳，好不容易賴清德當選將近一年半之後的今天得到這樣的回應，他們很願意正面看待這件事情，這也是為什麼他們要進一步跟幕僚就議題、流程進一步磋商。

至於朱立倫18日到底是否會出席共商國是？黃健庭直言，「應該說朝這個方向，不然就不用進行幕僚協商，若幕僚協商順利，我們原則上就去了，這是主席一直以來的訴求」。

