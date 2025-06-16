「2025米酒盃全國圍棋公開賽」　屏東地檢宣導反詐騙

▲屏東地檢署特派觀護人室在「2025米酒盃全國圍棋公開賽」反詐欺宣導。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為強化民眾反詐騙及犯罪預防觀念，屏東地檢署特派觀護人室於15日前往於屏東酒廠舉辦之「2025米酒盃全國圍棋公開賽」活動現場設置宣導攤位，透過有獎徵答及互動小遊戲方式，向參賽者及現場民眾進行反詐騙與法治觀念宣導，讓參與人員收穫良多。

這次宣導內容著重提醒民眾提高警覺，避免陷入常見詐騙陷阱，包含：假冒檢警來電，聲稱帳戶涉案需監管；以電話或視訊方式進行所謂的「線上筆錄」；假投資、假購物、假交友詐騙，以及近年屢見不鮮的海外高薪工作詐騙。此外，因暑假將至，也特別提醒學生族群在尋找打工機會時應審慎查證資訊來源，避免掉入假打工陷阱或淪為詐騙集團的人頭帳戶。

現場大小朋友踴躍參與宣導遊戲，爭先恐後搶答「反詐騙專線是幾號？」「帳戶可以交給陌生人嗎？」等問題，不僅正確答出165專線，甚至還有小朋友說出「海外高薪工作可能是詐騙！」展現優異的識詐意識。

有家長表示：「有些詐騙手法我們原本也不太清楚，這樣的宣導方式既有趣又實用，玩遊戲拿贈品還能學到新知，真的很棒！」

屏東地檢署表示，結合社區活動與親子參與場合進行犯罪預防宣導，有助於法治觀念從小扎根，拉近司法與民眾間距離。未來將持續透過多元管道強化識詐、防詐教育，與社會攜手打造安全、友善的生活環境。