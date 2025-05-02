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藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》　呼籲社會共同反詐反毒

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴，藝人周嘉莉、方季惟，高山峰等人與警方攜手打詐宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由藝人周嘉麗發起，號召方季惟，王燦，高山峰，王中平，張世賢，馬國畢，高欣欣，兵家綺等人募資主演的「曙光詐現」，講述了女刑警大隊長在調查一起毒品與詐騙案件過程中，面對的種種挑戰與考驗。透過生動的故事情節，揭示了毒品與詐騙對社會造成的傷害及了解其背後的故事。

藝人高欣欣和兵家琦現場自爆也曾遭詐騙，現場更邀請到嘉義縣中埔分局分局長曾景裕共同宣導防詐，影片日後會在監獄，部隊，學校，社區，電影院將隨著電影隨片登台做宣導，希望激起社會對反毒反詐騙問題的警覺與關注。

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

周嘉麗表示，這部電影出錢出力的除了廠商，網友，最要感謝的是演藝人員的贊助和演出，出錢贊助的除了自己，還有吳宗憲，白雲，康康，唐從聖，庹宗康，方季惟，王燦反詐，大家希望透過反毒、公益電影呈現吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，毒品問題往往易衍生出暴力、竊盜、槍枝、幫派組織、洗錢犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重的負擔。近年來毒品侵入校園日趨嚴重，吸毒人口逐漸年輕化，已危害到年輕世代。

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣中埔分局長曾景裕現身反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》，真實剖析詐騙手法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外「詐騙犯罪」所造成對社會之影響除了被害人金錢上的損失之外，更嚴重危害了社會秩序與傳統善良的風俗，顛覆社會人與人之間所應有的「誠信」及「信任感」。

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴 。（圖／記者翁伊森攝）

周嘉麗說，這是自己帶領曉水珠心????之旅團體16年來所拍的第四部公益電影，過去主題有反毒，反詐騙，反霸凌，反酒駕，反霸力，及更生人重返社會的問題，隔代教養和愛要及時的重要性，未來將在各監獄，部隊，學校，社區，電影院，免費做宣導，呼籲大家共同重示反詐，反毒，反覇凌，對社嚴重的影響。

▲▼ 反毒品與反詐騙電影《曙光詐現》巡迴 。（圖／記者翁伊森攝）

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