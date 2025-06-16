北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

▲小五男童（左）面對老師詢問，突然自白曾將小二女童帶到廁所猥褻、指侵。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

台北市某所國小驚傳小五男童猥褻、指侵小二女童事件，事發後，被害女童家長希望能讓加害男童轉學，避免二次傷害，但男童的家長不願配合，也不道歉，甚至不讓兒子接受治療，市府各單位卻束手無策。

知情人士A小姐告訴本刊，該所國小環境優美，歷史悠久，幾乎年年額滿，但2個月前卻傳出，高年級男童將低年級女童騙到廁所猥褻、指侵的性侵害案件，讓原本單純的校園蒙上陰影。

A小姐表示，今年4月初，該校舉辦兒童節慶祝活動，校方設計多項活動讓學童參與，但是1名小五男童沒跟班上同學在一起，反而跟著1名小二女童在校園到處亂晃，當時不少老師都有看到，但以為2人是兄妹，所以沒有多問。

▲小五男童多次到教室找小二女童，引起老師注意，才揭發性侵案。示意畫面，圖非當事人。（東方IC）

幾天後，男童又跑到女童的班級，宣稱自己是女童的哥哥，要找她去玩，老師追問後得知，2人是因為雙方家長剛好參與相同的團體活動而認識，並不是親兄妹，由於該校高年級與低年級教室距離遙遠，老師認為男童經常來找女童的行為有點怪，便主動詢問男童：「還有沒有其他事情是老師應該知道的？」

沒想到男童竟然告訴老師，他在3週內，多次帶女童到廁所猥褻、指侵，面對突如其來的自白，老師嚇了一跳，驚覺此事非同小可，隨即通報學校啟動校安系統，轉知教育局、社會局及警察局，並進行一連串調查，也緊急聯繫2名學童的家長到校說明。

▲校方調閱監視器，發現小五男童多次與小二女童一起進出廁所。示意畫面。（東方IC）

與被害女童家長熟識的B先生告訴本刊，校方調閱監視器畫面後，發現2童確實多次一起進出廁所，更誇張的是，某次女童還顯露驚恐的表情、光著上身跑出來，又被男童拉回廁所裡，讓女童的家長心碎又氣憤。

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