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怪男「死守李珠珢看板」勸不走！粉絲為拍照等3小時

有不少網友在Threads發文熱議，在大巨蛋李珠珢的應援看板前竟有一名男子「死守」不讓其他人拍照。（翻攝自Threads）

▲有不少網友在Threads發文熱議，在大巨蛋李珠珢的應援看板前竟有一名男子「死守」不讓其他人拍照。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

中職富邦悍將上週末在台北大巨蛋以主場迎戰樂天桃猿，吸引不少球迷進場觀戰，昨（15日）單日觀眾3萬4,800位，再創下富邦悍將隊史最高觀眾人數。除了場上對戰引發關注，昨在場外也有另外一場插曲在球迷間掀起熱議，大巨蛋場邊設有韓籍啦啦隊員李珠珢的應援看板，有粉絲想和看板合照，未料竟有一名男子直接站在看板前不肯離開，一站就是好幾個小時。

Threads上網友熱議，昨在台北大巨蛋富邦悍將的主場賽事場邊，一處李珠珢看板旁竟然出現一名戴著眼鏡的男子，直直站在看板前，雙手插在胸前，擋住和看板合照的最佳位置，有網友發文直呼：「這是什麼噁腥粉屍嗎？不給其他人拍照欸，聽說擋在前面一個半小時了」；還有其他人也發出現場畫面，有一名女子似乎上前勸說想請該男子離開，但對方都不為所動，「有人想拍照還請不動，珠珠守護神？」男子的真正動機成謎，掀起網友議論。

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在IG擁有6.1萬人追蹤的網紅跑步教練哲睿，昨也分享一段影片，他站在李珠珢的看板前，大跳讓李珠珢爆紅的「三振舞」，表示「要跟李珠珢拍照，我等了三個小時」，原因同樣是因為有一個人擋在前面不給大家拍照，粉絲笑說：「哲睿全馬都跑回來了 他還在擋」、「那個人我也有看到 還好現在手機有智慧去人」。

跑步教練哲睿透露，因為看板被擋住，他等了3小時才合照成功。（翻攝自Instagram）

▲跑步教練哲睿透露，因為看板被擋住，他等了3小時才合照成功。（翻攝自Instagram）

該看板昨晚也隨著比賽結束後被廠商拆除撤走，富邦悍將昨以7比3擊敗樂天桃猿，球隊透露，15日進場觀眾3萬4,800位，再次創下隊史最高紀錄，本次大巨蛋系列賽4場的總人數達9萬5,177人次。

富邦悍將台北大巨蛋主場系列賽共吸引9萬5,177人次進場觀戰。（翻攝自富邦悍將臉書）

▲富邦悍將台北大巨蛋主場系列賽共吸引9萬5,177人次進場觀戰。（翻攝自富邦悍將臉書）


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