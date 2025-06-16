校長遭控對女童太親密　惱羞反應老師家長全炸鍋

▲台北市某國小校長（左）常在公開場合對女學生搭肩、拉手臂，引發性騷爭議。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

「創意私房案爆發後，家長、老師人心惶惶，沒想到校長竟然覺得簡訊內容無所謂，真的太離譜！」C小姐痛批，校長面對性平案件時，應該在會議中秉持客觀、公正及專業立場，審慎處理，但他卻常以個人的主觀意識做判斷，甚至用無關緊要等理由，企圖吃案、影響其他委員，不免讓人擔心有多少案件因此石沉大海，正義無法得到伸張。

本刊調查，根據《性別平等教育法》第32條規定，學校或主管機接獲調查申請或檢舉時，除非該案件是匿名檢舉、不屬於《性平法》規定事項或是同一事件已處理完畢等，否則都應該要依規受理。C小姐指出，依規定在性平會決議受理後，就應該要進入審議的第二階段，需要外聘委員加入，質疑校長就不是想花錢，才會企圖吃案，非常離譜。

而該校長的爭議不止這一樁，另1名知情人士D先生告訴本刊，上個月有家長向教職員反應，指校長會在頒獎典禮或競賽活動後，公然對女學生做出搭肩、拉手臂等行為，讓女童感覺不舒服。沒想到教職員轉告後，校長不但沒反省，還當著大家的面指責教職員，並且要求對方找出投訴家長、努力幫校長澄清，讓家長及教職員都十分不滿。

D先生說，該校長到任2年多，他身為學校性平教育政策的最高負責人，應該以身作則，避免做出引發學生不安或誤解的舉動，沒想到連他自己都捲入性騷風波，實在誇張！另一方面，該校長還常對家長會情緒勒索，除了要求捐助硬體設備，甚至強迫認購，令人難以苟同，根本不適合當校長！

二所國小的投訴人呼籲台北市政府教育局，應更加重視校園性平議題，對各級學校善盡監督之責，並且靈活應變、推動改進政策，才能建構更安全、更友善的校園環境，保障學生的權益。

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