下雨天開車「少1動作」慘噴2800！　新北男申訴失敗

▲下雨天若沒開大燈，最重恐吃3600元罰單。（示意圖／李宗明攝）

文／CTWANT

下雨天會影響行車視線，不少駕駛人以為白天就可以不用開大燈，不過忽略這動作最重恐被開罰3600元。新北市有一名民眾，因為白天下雨開車沒開啟大燈，被檢舉挨罰2800元，提訴訟後仍遭駁回，對此新北市交通局裁決處也提醒了。

陳姓男子在白天下著雨行車未開啟大燈，被檢舉後收到2800元罰單，他不服提起行政訴訟，法院審理後認為雨天視線不佳，違反《道路交通管理處罰條例》第42條，最高可處3600元罰鍰，最終判陳男敗訴。

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新北市裁決處長李忠台指出，一般駕駛人白天沒有開大燈習慣，因此下雨常忽略開大燈，但依據《道路交通安全規則》第109條規定，汽車行駛時遇雨或天色昏暗，應開啟大燈，尤其在大雨導致視線不佳時，更需透過燈光提升車輛辨識度與用路人注意，以確保行車安全，而此類案件去年共有904件。

李忠台補充，若未依規定開燈，可依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，處以1200元以上、3600元以下罰鍰，提醒駕駛人，白天下雨務必開啟大燈，並注意車距與路況，確保行車安全。

另外，根據《道路交通安全規則》第109條，汽車在「遇雨、濃霧或天色昏暗」時，都應該主動開啟大燈，以提升車輛辨識度，減少事故風險。

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