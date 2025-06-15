下單等超久！賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

▲賣家搬出刑法，要求買家快點取貨。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

網購到貨後，買家需在4至7天內到店取貨。然而有網友抱怨，取貨期限還沒到，賣家卻搬出刑法威脅，若不取恐被關、拘役或是被罰錢，這讓原PO看完反嗆不想取貨了。文章引發3萬網友熱議，「上次遇到...我直接檢舉」、「遇過一個賣家很厲害，出貨後每隔一天都在傳訊息倒數，看了超級反感」。

一名網友在Threads表示，在網路平台上購物，明明取貨期限還沒到，賣家卻傳來「到貨不取的法律責任依照刑法第355條」的訊息，內文還強調恐處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，法務將在貨物退回7日內提起訴訟，並申請將其納入失信人員，要買家自行斟酌，後果自負。

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當下原PO看完感到十分錯愕，其實他明天就會去取貨，但看完這帶有威脅性的訊息後，直言反而不想取貨了，「法律最好有條規定？」

底下引來3萬網友熱議，「支持你取貨後秒退貨，安心退是拿來這樣用的」、「懂你！真的是非常不舒服」、「我一看到被威脅也十分暴怒」、「我也遇過，貨剛到一天就傳訊息說，沒取貨我會告你，真的無言」、「颱風天還催人取貨」、「上次遇到...我直接檢舉，過2天整個賣場都消失了，供你參考」、「有些賣家出貨時間15天，好不容易貨到了，一天就在那邊逼逼叫，啊你沒出貨的時候，我是有去天天催喔」、「提醒就算了還拿出法律條文來威脅，真的很討厭」、「遇過一個賣家很厲害，出貨後每隔一天都在傳訊息倒數，看了超級反感」。

但也有賣家回應，「等你當賣家就懂了，前兩天就提醒了...我直接被封鎖」、「我是網路賣家，也不喜歡客戶惡意不取，可是這種恐嚇手法，真的超級不妥，客人通常都是忘記，然後會再補運費寄出，下次還是會來回購，提醒不是不行，但是可以善意一點吧」、「放心，不取貨根本沒事，頂多民事調解然後付運費60元」。

事實上，網紅「巴毛律師」曾幫解答，「如果網購忘記取貨，賣家說要提告該怎麼辦？」她說，雖然刑法上的確有間接毀損罪，但如果只是單純忘記，或因為住院、出國沒有辦法取貨，甚至就是那一次不想要商品不去拿，其實是不會構成間接毀損罪的。

巴毛律師提到，要構成間接毀損罪，必須很多次都故意去買同一家店的商品，然後又故意不拿，例如故意點很多披薩，等到披薩送達才說不要，這樣的行為大約2、3次，就有可能構成犯罪。

台北市政府法務局消保網的常見問答案例中，也有關於網購不取貨的討論，內容提到，一般網路購物，消費者擁有7日猶豫期，可以在到貨前或取貨後7日內解約退貨，不會構成犯罪，但如果是客製化商品、生鮮產品等依規定之特殊商品，就沒有7日無條件退貨的權利。

不過，消保網也提醒，買家若是沒有購買意願仍惡意下單、棄單，有可能構成間接毀損罪，萬一造成廠商損失，還有可能需要負擔民事損害賠償責任。