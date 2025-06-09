北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

▲北韓曾在2023年大規模修訂刑法。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓為了阻止年輕人追逐韓流文化，因此於2020年制定《反動思想文化排擊法》，其中明訂只要涉及南韓影視、音樂等內容的流通、傳播，最重可處以死刑。2022年就有3名高中生因為偷看並散播韓劇，遭當局公開處刑。

根據《每日北韓》報導，北韓曾於2023年修訂刑法，而南韓法務部也以此為契機，召集南韓法律學者與專家逐一解析全篇刑法的329條規定，共同撰寫多達1128頁的「北韓刑法注釋」，堪稱是目前對北韓刑事法律制度最具體、最全面的解讀之一。

其中提到，北韓的新刑法已將適用死刑的罪名從11項增加至16項，其中備受關注的是專門為打擊韓流文化而制定的《反動思想文化排擊法》。

北韓當局發現來自南韓的電視劇、電影、綜藝節目以及K-POP在年輕人之間大受歡迎，就連南韓用語也開始流行起來，擔憂難以控制來自南方的文化擴散壓力，因此於2022年制定《反動思想文化排擊法》。

根據《反動思想文化排擊法》，只要涉及傳播南韓影視內容，最高可處以死刑。該法上路後，舊有的《頹廢文化流入罪》與《傳播罪》則被移出刑法。

由美國政府支持的《自由亞洲電台》（RFA）曾於2022年12月3日報導，北韓惠山市有3名高中生因觀看並散播韓劇與南韓電影，同年10月被公開處決。

除了針對文化的控管升級，北韓也加強對毒品犯罪的處罰。《麻藥犯罪防止法》中規定，販毒可判死刑。外界分析，此舉金正日在1992年開始下令種植罌粟、製造毒品以賺取外匯，導致國內藥物濫用者暴增有關。