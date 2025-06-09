　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾在2023年大規模修訂刑法。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓為了阻止年輕人追逐韓流文化，因此於2020年制定《反動思想文化排擊法》，其中明訂只要涉及南韓影視、音樂等內容的流通、傳播，最重可處以死刑。2022年就有3名高中生因為偷看並散播韓劇，遭當局公開處刑。

根據《每日北韓》報導，北韓曾於2023年修訂刑法，而南韓法務部也以此為契機，召集南韓法律學者與專家逐一解析全篇刑法的329條規定，共同撰寫多達1128頁的「北韓刑法注釋」，堪稱是目前對北韓刑事法律制度最具體、最全面的解讀之一。

其中提到，北韓的新刑法已將適用死刑的罪名從11項增加至16項，其中備受關注的是專門為打擊韓流文化而制定的《反動思想文化排擊法》。

北韓當局發現來自南韓的電視劇、電影、綜藝節目以及K-POP在年輕人之間大受歡迎，就連南韓用語也開始流行起來，擔憂難以控制來自南方的文化擴散壓力，因此於2022年制定《反動思想文化排擊法》。

根據《反動思想文化排擊法》，只要涉及傳播南韓影視內容，最高可處以死刑。該法上路後，舊有的《頹廢文化流入罪》與《傳播罪》則被移出刑法。

由美國政府支持的《自由亞洲電台》（RFA）曾於2022年12月3日報導，北韓惠山市有3名高中生因觀看並散播韓劇與南韓電影，同年10月被公開處決。

除了針對文化的控管升級，北韓也加強對毒品犯罪的處罰。《麻藥犯罪防止法》中規定，販毒可判死刑。外界分析，此舉金正日在1992年開始下令種植罌粟、製造毒品以賺取外匯，導致國內藥物濫用者暴增有關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　時間地點一次看
33歲女遭毆打「頭壓入水中」　拖入大海慘死
快訊／富商獵豔名單驚見「17位啦啦隊女孩」　經紀人揭真相
台76「6車連環撞」　現場慘狀曝！3人送醫
員旅出人命！　翻船1女死亡
快訊／房東找不到人！　台中33歲女陳屍套房
快訊／沖繩駐日美軍基地爆炸！　4人送醫
台中17歲女高中生失蹤5天！　媽淚尋：額頭有胎記
洋將全走人！　富邦勇士宣布3人離隊
做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！　還能防罹癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

印度銀行經理侵占客戶110個帳戶　拿1.5億炒股全虧光

洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓　加州擬提告

日22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺你全家　隨即遭逮

北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

自動駕駛車遭焚毀！洛杉磯暴動　多輛成目標

川普嗆馬斯克是「瘋子」！　親信曝分手內幕：總統難過大於生氣

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

印度銀行經理侵占客戶110個帳戶　拿1.5億炒股全虧光

洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓　加州擬提告

日22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺你全家　隨即遭逮

北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

自動駕駛車遭焚毀！洛杉磯暴動　多輛成目標

川普嗆馬斯克是「瘋子」！　親信曝分手內幕：總統難過大於生氣

花蓮浮屍案逆轉！嫌酒店框出場「殺人棄屍」　落網還鬼扯連千毅

快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

快訊／北市信義區某國小「10歲女學童」遭蜂螫！　現場未發現蜂巢

AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

福特野馬推出「超帥復古套件」！白色元素、格紋座椅氛圍感滿滿

護理師「最討厭1種病人」一票不聽勸　她警告：命大於2000元

飆14K創生涯新高　水手強投柯比：希望這場能成為本季轉捩點

一堆活動、廣告都找「韓籍啦啦隊女孩」　網點出2關鍵：幹嘛不用

遭指是共諜！雙罷劫領銜人怒告許智傑：手機敢不敢讓檢調查？

金賽綸生前小帳遭挖！「爸破產」她獨撐家中經濟　去年9月留遺言：我不再痛苦了

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

國際熱門新聞

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

DJ變臥底　烏「蜘蛛網行動」主謀身份曝

洛杉磯抗議升溫　目擊者曝警「瞄準開槍」

川普擬再派「500名海軍陸戰隊」支援洛杉磯

以色列尋獲遺體　證實哈瑪斯領袖遭擊斃

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

男童誇「好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾

準備登機時聽到雞叫　他見「專屬雞艙」傻眼

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！

誰接任馬斯克？美媒點名5位科技大咖

6小時激戰500男爆紅！她27歲月入583萬

更多熱門

相關新聞

一天放屁500次！國中少女患病　上課狂「洩氣」不敢說　

一天放屁500次！國中少女患病　上課狂「洩氣」不敢說　

日本一名女性小綠（化名），青春期時因患有腸躁症，一小時放屁70次、一天高達500次，為此讓她十分困擾。她近日接受日媒專訪時回憶，國中時期因無法控制放屁，讓她在學校抬不起頭，連課堂都無法專心聽講，陷入長期低潮。

日陸自「富士火力演習」實彈模擬奪回離島

日陸自「富士火力演習」實彈模擬奪回離島

男童誇「好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾

男童誇「好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！

7月地震海嘯？日漫畫家「出新作」解釋夢境

7月地震海嘯？日漫畫家「出新作」解釋夢境

關鍵字：

北韓刑法韓流死刑日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

颱風可能生成　最新預測路徑曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面