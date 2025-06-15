陸製電子書要求使用者「同意國家統一」　綠委：政府應全面盤點

▲民進黨立委邱志偉。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中國大陸製的電子書「文石 BOOX」在台灣合法販售，但近來被發現要求用戶同意「不得顛覆國家政權、破壞國家統一」等政治性條款。對此，民進黨立委邱志偉15日表示，政府應即刻啟動三大措施，要求全面盤點在台販售的中國品牌電子設備，包括閱讀器、筆電、平板等，是否內建敏感條款或違反我國法律之設定，為保護消費者知情權與資訊安全基本防線，更應公布名單供民眾參考。

邱志偉表示，令人憂心的是，這項產品已在台銷售十年，且通過NCC認證而未被揭露與防範，更可下載其他應用程式與書城。他說，代表這不只是單一品牌問題，而是政府監管機制在面對數位滲透時，資安與言論自由體系已有結構性破口，必須高度警覺。

邱志偉指出，電子書閱讀器與數位閱讀在台灣的角色，早已不只是科技產品，而是連結文化、學習與生活的日常工具。根據台灣經濟研究院資料，電子書出版數量逐年攀升，申請ISBN書號已占整體書籍四成。隨著低碳意識興起與個人化閱讀需求成長，電子書閱讀器因其輕巧便攜、減輕用眼負擔與支援個人化閱讀體驗等優點，廣受青睞，成為環保與便利兼具的新選擇。

他表示，有電商集團研究數據指出，2024年閱讀器銷售年增高達73%，整體電子書銷量幾乎翻倍。值得注意的是，在熱銷品牌中，中國製「文石 BOOX」與「Bigme」赫然名列前茅，代表中製載體已深入台灣主流閱讀市場，滲透效應不容輕忽。

邱志偉說，當一台閱讀器要求使用者接受中國法律、儲存個資於中國伺服器，就不只是產品問題，而是國家治理問題。這類產品可能透過系統更新、遠端伺服器操控、應用程式推送等手段取得台灣使用者的閱讀偏好、筆記紀錄，甚至進一步影響思想認知，這絕非單純的「使用者協議條款」，而是一場細水長流的數位認知戰。

邱志偉認為，中國將數位出版與文化科技列為戰略發展產業，目的就是為了包裝內容輸出，滲透自由社會的思想防線。他說，當閱讀變成輸出審查邏輯的漏洞，當每一次點開書頁都有資安與主權的風險，就不能再視若無睹。閱讀應是思想自由的起點，而非讓「統戰條款」悄悄入侵民心的工具。

因此，邱志偉主張，政府應即刻啟動三大措施：第一，全面盤點在台販售的中國品牌電子設備，包括閱讀器、筆電、平板等，是否內建敏感條款或違反我國法律之設定，為保護消費者知情權與資訊安全基本防線，更應公布名單供民眾參考。

邱志偉說，第二，應由NCC、國家資通安全研究院組成聯合專案小組，針對所有進口可連網裝置啟動高風險產品評估機制；第三、儘速研議建立「連網裝置資安認證制度」，嚴謹規範跨境個資傳輸、強化資安標準。

邱志偉強調，不應讓讀書人的眼睛，成為國家資訊防線的盲區。當閱讀這件事都可能被要求「不得顛覆中國國家政權」，當學生在課堂上用的設備可能隨時將筆記回傳給對岸，那麼我們所面對的，不只是閱讀的危機，而是思想主權的失守。