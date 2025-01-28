現代人工作、生活3C不離手　榮總埔里分院提醒預防腕隧道症候群

▲圖1：正中神經壓迫時，手部受影響範圍。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

現代人使用電子設備的時間大幅增加，台中榮總埔里分院提醒，無論是長時間使用電腦鍵盤、滑手機等重複性手部動作，都容易造成上班族、學生以及重複性操作者的健康隱憂：腕隧道症候群（Carpal Tunnel Syndrome，CTS）。

埔榮醫院說明，腕隧道位於手腕，是由骨骼和韌帶構成的通道，內含正中神經和數條肌腱，當肌腱因長期重複使用而腫脹發炎、或骨頭的位置發生變化，導致通道內空間變小，此時正中神經便容易受到壓迫；患者通常會感到手指麻木、刺痛，甚至無力，尤其是拇指、食指、中指和無名指橈側掌面(圖1)；而相關症狀出現時，可以「手背夾擠測試(圖2)」做鑑別診斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖2：手背夾擠測試(Reverse Phalen's test)：將雙手手掌互貼、手指朝上，維持30至60秒，如出現刺痛、麻木感，可能為腕隧道症候群。

埔榮指出，預防腕隧道症候群的關鍵，在於保持正確的姿勢和良好的工作習慣：1.保持正確的手部姿勢：在使用鍵盤或滑鼠時，保持手腕平直，避免過度彎；2.定時休息與伸展：每工作30至60分鐘，雙手應適當休息，可做伸展手腕和手指運動(圖3、4)；3.選擇合適的設備：符合人體工學設計的鍵盤、鼠標和手腕支撐設備，能有效減少對腕隧道的負擔。

▲▼圖3：手部伸展運動：將手指與手腕向背側伸展到有緊繃感後維持15秒，重複3至5次；圖4：前臂肌肉按摩：手心向上，按摩手腕處肌腱及周邊軟組織。

埔榮呼籲民眾在日常生活中養成良好的習慣，避免過度使用手部，減少不必要的壓力；通過正確的姿勢、定期休息和適當的運動，可有效預防腕隧道症候群的發生，保障手腕的健康，讓生活更加輕鬆自在。