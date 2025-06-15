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社會 社會焦點 保障人權

北市情侶K歌完當街大打出手　友人勸架被揪出是通緝犯

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局接獲9日清晨5時44分勤指中心通報，大安區忠孝東路四段錢櫃KTV前有打架情事，線上警力火速趕往查處，警方到場時衝突已經結束，目視在場3人包括黃女（43歲）及陳男（44歲）身上有抓傷痕跡，經查2人為情侶關係，在KTV歡唱完因細故產生口角，當街扭打，友人賴男（46歲）在旁勸架。警方告知打架情侶相關權益，黃女、陳男表示互不提出告訴、無需要警方協助，警方抄錄雙方資料後依規定進行家暴通報。

▲大安警方到場協處情侶打架案件，意外逮捕勸架的賴姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方到場協處情侶打架案件，意外逮捕勸架的賴姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲大安警方到場協處情侶打架案件，意外逮捕勸架的賴姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

但現場警員抄登案件相關人資時，發現賴男為新北地檢署發布之詐欺通緝犯，警員當場將賴男逮捕歸案，經製作警詢筆錄後，全案警詢後，依詐欺案通緝犯解送新北地方檢察署歸案。

大安警方藉此案例呼籲，民眾若遇有爭執發生，應即通知警方協助，勿以暴力解決問題，警方將持續巡查出入複雜之場所，以維護社會秩序及市民安全。

▲大安警方到場協處情侶打架案件，意外逮捕勸架的賴姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

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