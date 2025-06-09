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台中情侶第4度意外懷孕「溺死寶寶丟古井」　生母重判11年2月

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中古井棄屍案今日宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一對情侶謝男與柯女，2023年柯女第四度意外懷孕（前三次均墮），柯女將嬰兒生下後，2人竟將新生命溺死，由謝男丟棄至一處古井，直到謝男良心不安自首才曝光。檢方認為柯女數次翻供、態度不佳，求刑較重。台中地院今早宣判，柯女被依殺人判處10年8月、棄屍罪8月，應執行11年2月；謝男殺人罪部分6年2月、棄屍罪7月，應執行6年5月，可上訴。

回顧該案，謝男與柯女為大學交往8年情侶（雙方現已分手），柯女在2023年5月生下孩子，卻親手將孩子放進浴缸淹死，謝男將孩子帶回租屋處後方古井內棄置，直到謝男良心不安，隔年才到派出所自首，結果檢警到水井打撈，發現一大袋白骨，謝男跟柯女被依殺人、棄屍起訴，檢方具體求刑柯女10至12年、謝男7年2月至8年8月。

▲該案生母柯女（藍衣）於審理期間淚灑法庭。（圖／記者許權毅攝）

柯女審理期間向法官說，自己沒有要跟謝男結婚意願，謝男在交往後期開始出現強烈控制欲，提過和平分手，兩人曾因為吵架，遭謝男以強逼吸入瓦斯長達1分鐘，甚至威嚇身邊好友，手上有自己的「照片影片（暗指裸照）」逼迫出面，是一名恐怖情人。

▲謝男（白衣）坦承犯行，檢方認為他犯後態度較好。（圖／記者許權毅攝）

謝男則強調沒有性侵柯女，2人是情投意合才發生性關係。自己知道錯了，願意承擔，但母親罹癌、他已結婚，希望不要判這麼重。柯女則淚崩說，為何沒去做流產手術，是因為當年只有自己可照顧外婆，外婆嚴重燒燙傷24小時需要人照顧。另外，家人對她期望高，她沒有勇氣跟家人說是為了要墮胎才要請假，事情就一拖再拖。

柯女則說，若不去謝男家睡，就會遭受到威脅，「我會感覺到害怕，我會心軟，謝男好的時候很好、不好的時候很不好，若說為何會懷上，可能情侶之間就是這樣，才懷上。」

柯女坦言，事發曾先去豐原某婦產科要墮胎，但是已經超過藥物可處理的時候，她很害怕，也知道自己做了嚴重的事情，過這麼久還是在反省，害了自己的小孩，再一次機會不會做那樣的事情，請求法官給一個改錯的機會。

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