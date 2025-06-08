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情侶澳洲自駕遊雙亡！疑導航帶錯路　失聯3天「車墜橋」喪命

▲▼情侶澳洲自駕遊！疑導航帶錯路　失聯3天「車墜橋」雙亡。（圖／翻攝自X）

▲莉安德拉・康與戶谷貴弘失蹤3天後確認雙亡。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

一對來自澳洲昆士蘭（Queensland）的年輕情侶日前到塔斯馬尼亞州（Tasmania）自駕旅行，卻在返程當天人間蒸發。當地警方經過數日搜尋後，終於在偏遠山區發現他們的車輛墜河翻覆，並在河中尋獲兩人遺體。

根據ABC Australia報導，來自昆士蘭的20多歲情侶檔莉安德拉・康（Leannedra Kang）與戶谷貴弘（Takahiro Toya）原本計畫在5日搭乘從朗塞斯頓（Launceston）飛往布里斯本的班機，卻未按時登機，也未歸還租車。

警方接獲家屬報案後展開追查，根據手機定位，他們最後一次出現在訊號範圍內是6月4日午後的聖海倫斯（St Helens）地區。

塔州警方指出，救援人員7日傍晚5時30分左右，在大馬塞爾羅河（Great Musselroe River）中，發現他們所駕駛的車輛倒扣在河中，並在車輛旁邊及下游20公尺處發現兩具遺體。

警方初步判斷事故可能發生在4日下午，兩人疑似在車輛衝出橋面後當場喪命，現場地勢險峻，橋面與河道落差達數公尺。塔州警方也坦言，事故地點極為偏僻，並非旅客常用的主要幹道。

▲▼情侶澳洲自駕遊！疑導航帶錯路　失聯3天「車墜橋」雙亡。（圖／翻攝自X）

▲兩人所駕駛的車輛被發現倒扣在河中。（圖／翻攝自X）

塔州警方督察曼胡德（Luke Manhood）表示，這對情侶很可能是依照手機地圖導航，才誤闖崎嶇的林道，「大多數人會選擇鋪設良好的塔斯曼公路（Tasman Highway），但目前手機上的導航程式有時會引導駕駛走進這類碎石或泥土路。」

塔州觀光產業理事會（Tourism Industry Council Tasmania）執行長希爾斯（Amy Hills）也指出，她過去就曾接獲當地業者反映，部分導航程式會將遊客引導至不常使用、甚至是危險的偏僻道路。

康的姊姊卡珊卓（Cassandra Kang）表示，妹妹與男友平時常在昆士蘭開車出遊，但這是他們第一次到州外進行公路旅行，沒想到竟成為永別。

塔州道路安全諮詢委員會（Road Safety Advisory Council）主席提利亞德（Scott Tilyard）也提醒，塔州彎道密集、天候多變，再加上野生動物出沒頻繁，對外地駕駛人來說挑戰不少；截至目前為止，塔州今年道路事故死亡人數已達25人，遠高於去年的9人。

警方強調，目前未發現任何可疑之處，案件將進一步交由法醫與驗屍官調查釐清，並感謝當地民眾協助搜尋及提供線索。

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