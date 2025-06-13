暖心又專業！瑞芳分局設計專屬夾克　打造警察團隊新形象

▲瑞芳警分局訂製識別夾克「象徵榮譽與歸屬」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升員警執勤士氣與團隊凝聚力，新北市政府警察局瑞芳分局特別設計兼具實用性與識別性的專屬夾克，致贈全體同仁，以表彰同仁辛勞，同時彰顯單位重視團隊文化與榮譽精神的理念。

本次發放的夾克由分局統一設計，採用堅固結構，胸口及袖口均繡有瑞芳分局專屬標誌，兼具高雅質感與機動性。夾克不僅具備實用功能，更具象徵意義，能有效提升同仁執勤時的識別度，同時強化團隊榮譽感與歸屬感。

▲瑞芳警分局長李智源（中）表示，這件夾克不僅是禦寒裝備，更象徵同仁間的緊密連結與團結精神。

分局長李智源指出，瑞芳分局作為扎根地方的第一線警力，面對繁重勤務與治安維護挑戰，每位同仁都是不可或缺的重要支柱。考量轄區特殊氣候條件，這件夾克不僅是禦寒裝備，更象徵同仁間的緊密連結與團結精神。」

同仁對此次夾克發放反應熱烈，普遍表示感受到單位的溫暖關懷。穿著統一夾克不僅提升工作士氣，更強化「團隊一家」的歸屬感。尤其在集會、社區活動及宣導場合時，整齊劃一的服裝更能展現警察團隊的紀律與專業形象。

瑞芳警分局強調，未來將持續透過具體行動落實同仁關懷，強化團隊向心力，優化工作環境與士氣，讓每位員警都能深切感受分局大家庭的支持，齊心守護轄區居民安全。