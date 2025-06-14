惡犬當街咬人！高雄女遭攻擊濺血　飼主擺爛：歐告自己出門散步

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一對夫妻日前騎乘機車雙載前往洗衣店，未料就在店門口，後座的吳姓女子遭到巷口衝出來的黑色土狗咬了一口，當場血流如注，夫妻氣得找上飼主理論，沒想到飼主卻淡回自己沒錢、沒工作，「不然你告我，讓我去關啊！」夫妻倆氣不過，已提告過失傷害。動保處表示，最高可依動保法裁罰1萬5000元。

事發在7日晚間7點多，一對夫妻騎乘機車前往鳳山區五甲一路上的洗衣店，途中經過五甲一路308巷時，巷口突然衝出一隻黑色大型土狗，惡狠狠地咬向後座吳姓女子的腳背，血濺當場。

▲夫妻騎乘機車雙載，後座的女子遭到犬隻咬傷。（圖／記者許宥孺翻攝）



吳姓女子控訴，她被狗咬後，回頭一看，竟發現狗被主人拉回家裡面，當作沒這件事情，由於她不確定是哪一戶人家，因此先生就在巷子大喊「到底是誰的狗」、「狗咬傷人不敢出來是不是」，但飼主卻完全沒動靜。

吳姓女子表示，她和先生當下報警處理，但傷口的血真的止不住，也痛到不行，好在救護人員到場協助傷口清創。

▲警方挨家挨戶找飼主，女飼主支支吾吾，最後才承認。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方到場後，挨家挨戶詢問是誰養的狗跑出門咬人，其中一名女住戶表示，她當時在家，坦承狗是自己跑出門散步。受害夫妻倆上前理論，沒想到女飼主卻嗆：「沒錢沒工作，不然你告我，讓我去關啊！」

警方表示，接獲35歲吳姓女子報案，遭到有人飼養的犬隻咬傷，造成左腳背受傷。警方已通知40歲楊姓女飼主到案說明，全案依過失傷害函請高雄地檢署偵辦。

▲高雄女遭犬隻咬傷，當場血流如注，到醫院縫2針。（圖／翻攝自爆料公社）



高雄市動保處表示，依據動保法第20條，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同之規定，違反者將處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。已行文警察機關提供相關資料，並將依動保法後續裁處。

此外，若查明犬隻無故咬傷人，將依動保法將該犬隻列為攻擊性犬隻，後續出入公共場所或公眾得出入之場所將依規定由成年人伴同，並牽1.5公尺以內繫繩及配戴透氣口罩等防護措施﹐違反者將處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。