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桃園民宅春節惡火奪3命　婦人使用電磁爐不當釀禍判1年

▲桃園市大園區去年正月初一傍晚發生透天厝大火，消防局灌救後仍造成3名移工慘死意外。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲大園區民宅去年正月初一傍晚發生大火，消防局灌救後仍造成3名移工慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區一棟透天厝去年農曆春節傍晚發生大火，消防人員在1小時內控制火勢，進入火場時卻發現2女1男共3名外籍移工慘死，消防人員調查火勢由2樓廚房竄出，鑑識後判定為使用電磁爐不慎引發大火，其中丘姓婦人涉有重嫌；桃園地院審理時，丘姓婦人坦承有使用電磁爐煮飯，但否認引發火警，法官審結依過失致人於死罪，判處有期徒刑1年，還可上訴。

檢警調查，71歲的新住民丘姓婦人在大園區承租2樓透天厝已逾20年，去年2月10日下午4時許，桃園市消防局第三大隊接獲通報到場，發現火勢由2樓竄出，警消到場灌救後在1小時內控制火勢，但在清理火場時在3樓樓梯旁尋獲1具女性焦屍，另在3樓後方房間內發現1男1女昏迷不醒，經送醫急救後仍宣告不治，3人均為印尼籍移工。

▲桃園市大園區今年2月10日下午發生透天厝火警，造成3名移工死亡，警方將2樓煮飯釀災丘姓婦人帶回警局偵訊。（資料照／消防局提供）

▲這起火警造成3名移工死亡，警方將2樓煮飯釀災丘姓婦人帶回警局偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局火調科人員研判起火點在2樓，警方調查丘姓婦人當時準備煮晚餐，疑似使用電磁爐引發火勢，大火由2樓往上延燒，造成3樓客廳、房間受到不同程度燒毀，3名移工均因一氧化碳中毒致死；桃檢複訊時，檢方根據警消提供現場火警照片、火災鑑定報告、移工死亡證明等佐證，確認丘姓婦人使用電磁爐煮飯不慎釀成火災之事實，偵結依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告丘婦不否認使用電磁爐，導致2樓建物起火延燒，致使建物、屋內物品燒損、3人一氧化碳中毒死亡之事實，但否認涉及公共危險之犯行；法官認被告為2樓建物之長期租住使用之人，負有維護2樓建物電器設備安全之義務，被告明知2名證人多次叮囑勿在2樓建物客廳北側插座使用高功率電器，仍執意使用導致電線走火，應就火災發生負過失責任，犯行堪以認定。

法官審酌，被告之過失行為所致損害甚鉅，又否認犯行，迄今未與死者家屬達成和解，難認知所悔悟，審結依過失致人於死罪，判處有期徒刑1年，本案仍可上訴。

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