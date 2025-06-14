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英籍男赴印度「完成亡妻遺願」！搭機返國遇死劫　獨留2幼女

▲▼印度航空波音787墜機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度航空班機墜毀，導致241人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

印度航空AI171航班12日墜毀，機上242人中僅有1人生還，事故受到全球關注。36歲的英國籍男子帕托利亞（Arjun Manubhai Patolia）同樣是機上的乘客，為了完成印度籍亡妻的遺願，怎料搭機後遭遇死劫，家中2名幼女短短一周內頓失雙親，令人相當鼻酸。

根據外媒報導，帕托利亞與印度籍妻子巴拉蒂本（Bharatiben）結褵多年，2人膝下育有4歲大、8歲大的女兒。巴拉蒂本一周前在倫敦病故，臨終前請託丈夫，將她的骨灰帶回印度安葬，帕托利亞於是踏上了印度之旅。

帕托利亞趕抵印度，在亡妻的故鄉完成遺體火化、將骨灰撒入納爾瑪達河（Narmada River，被印度教徒尊為「聖河」的河流，被認為具有淨化、祝福的力量）。儀式完成以後，帕托利亞準備飛回英國，與2名女兒團員，怎料卻踏上了奪命班機。

據了解，帕托利亞擁有碩士學位，是一名成功人士，如今遭逢意外，令家屬感到十分哀傷。事故發生以後，帕托利亞的姪子悲痛表示，「我們一周內失去2位至親，讓人感到心碎。」

事故發生後，鑑識專家已進駐現場，航空主管機關已啟動正式調查程序。印度航空尚未公布事故主因，但已對罹難者家屬提供緊急援助，目前空難事故原因仍在調查當中，詳情仍待釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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