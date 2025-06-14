　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

▲▼登機前最後合影　英一家4口返鄉探親遇死劫。（圖／翻攝自X）

▲伊納亞塔里（前左）與46歲的妻子娜菲莎巴努（中），帶著25歲的兒子瓦奎阿里（後左）與22歲的女兒塔斯金（前右）一同返鄉探望90歲的母親。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印度航空（Air India）AI171班機原定12日自印度阿默達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，未料剛起飛就墜毀，機上242人僅1人生還。罹難者中包括來自英國倫敦的伊納亞塔里（Sayedmiya Inayatali）一家四口，他們原本是前往印度探望年邁母親，返英途中卻墜機喪命，登機前開心合照成四人最後身影。

根據《每日郵報》報導，48歲的伊納亞塔里與46歲的妻子娜菲莎巴努（Nafisabanu），帶著25歲的兒子瓦奎阿里（Waqueeali）與22歲的女兒塔斯金（Taskin）一同返鄉探望90歲的母親，返程搭上AI171班機，卻不幸罹難。

他們的親戚、52歲的沃拉（Shahid Vhora）原本計劃到蓋特威克機場（Gatwick Airport）接機，卻等來墜機的噩耗，「我真的無法相信這件事發生了，前一天我們才在傳訊息討論我要去哪個航廈接他們，然後就再也聯絡不上了。」

沃拉悲痛地表示，「他們在登機前還開心地拍了一張合照，原本滿心期待回家，現在卻永遠回不來了。」

沃拉透露，伊納亞塔里一家生活踏實、勤奮努力，女兒塔斯金正在攻讀醫學，兒子則從事資訊科技相關工作，「他們真的都是非常努力上進的人，卻遭遇這樣的結局，讓人無法接受。」

這場空難中有至少20名罹難者與倫敦西北區哈洛（Harrow）當地一間印度神廟「國際悉達香沙克提中心」（International Siddhashram Shakti Centre）有關。靈性領袖古魯吉（Shri Rajrajeshwar Guruji）透露，這對該社區來說是無法承受的巨大打擊，他本人也認識其中多名罹難者。

目前事故調查正在進行中，印度航空與當局正針對波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）是否存在推力異常、起落架未收、電力故障等問題進行全面檢視。印度民航局也已要求全面檢查所有波音787機隊，以釐清事故真相並防止憾事重演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／愛河今撈到2具浮屍　男眼眶紅：是我媽
「千年一遇美少女」接班人誕生！　奇蹟照片引轟動
伊朗導彈襲擊以色列！巨大殘骸墜落　街頭慘況曝
快訊／NBA總冠軍G4上演逆轉秀　系列賽扳平
星宇股東會「男星第1個到場」砸上百萬買股　K董笑：怎那麼好騙
逢甲大學樹倒壓死碩一生　只差10秒！同學逃過一劫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回！感動喊：比被偷時還漂亮

「推翻政權」才是真正目的？以色列把伊朗高級將領轟到近乎團滅

伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

伊朗回擊150枚飛彈釀1死　以駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

以色列越過所有紅線！　伊朗：與美國外交可能性終結

以軍襲伊朗釀78死！核武、政治菁英死傷慘重　軍事領導層全殞命

伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：若攻擊美國將面臨嚴重後果

全美串連「無王日抗議」前夕　200名陸戰隊抵洛杉磯

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回！感動喊：比被偷時還漂亮

「推翻政權」才是真正目的？以色列把伊朗高級將領轟到近乎團滅

伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

伊朗回擊150枚飛彈釀1死　以駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

以色列越過所有紅線！　伊朗：與美國外交可能性終結

以軍襲伊朗釀78死！核武、政治菁英死傷慘重　軍事領導層全殞命

伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：若攻擊美國將面臨嚴重後果

全美串連「無王日抗議」前夕　200名陸戰隊抵洛杉磯

MVP價值！SGA決勝5分鐘猛砍15分　雷霆正複製對金塊劇本？

LIFE經典／IKEA民主設計日在總部開趴　新品亮相、設計名師也到場　

海峽論壇前夕　陸官員曝廈金「通電、通氣」準備好了

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

快訊／今天第2起！愛河又撈獲1女浮屍　男認屍眼眶紅：是我媽

特搜6家小巨蛋周邊美食！特火焰焦糖布丁、媲美鼎泰豐小籠包

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

另涉猥褻偷拍2童！園長之子毛畯珅辯「對男生沒興趣」　獲不起訴

王彩樺臉鐵青崩潰怒吼　嗆製作單位「你懂倫理嗎？」

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

國際熱門新聞

以色列宣布「關閉全球使館」

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

即／伊朗退出核談判

剖腹產打麻醉...醫師性侵孕婦！畫面全被拍

以色列「木馬屠城」奇襲　伊朗高層遭團滅

快訊／伊朗首都機場傳爆炸　畫面曝

男赴印度完成亡妻遺願！搭機卻遇死劫

2周內決定稅率　川普點名15國：接受或拉倒

川普早知以要打伊朗　各國反應一次看

墜機前「所有東西都故障」影片流出

以色列、伊朗互相攻擊　美股狂瀉769點

更多熱門

相關新聞

男赴印度完成亡妻遺願！搭機卻遇死劫

男赴印度完成亡妻遺願！搭機卻遇死劫

印度航空AI171航班12日墜毀，機上242人中僅有1人生還。其中，36歲的英國籍男乘客帕托利亞（Arjun Manubhai Patolia），為了完成印度籍亡妻的遺願前往印度，怎料搭機返程時遭遇死劫，家中2名幼女短短一周內頓失雙親，令人相當鼻酸。

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

印航墜機　日下令檢查波音787

印航墜機　日下令檢查波音787

差點搭上死亡航班　「大塞車」逃劫

差點搭上死亡航班　「大塞車」逃劫

印度政府考慮「全面停飛波音787」

印度政府考慮「全面停飛波音787」

關鍵字：

印度印度航空Air India空難墜機

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

花嶼國小附幼僅一人畢業！抱走24件獎品

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面