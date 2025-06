登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

▲伊納亞塔里(前左)與46歲的妻子娜菲莎巴努(中),帶著25歲的兒子瓦奎阿里(後左)與22歲的女兒塔斯金(前右)一同返鄉探望90歲的母親。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度航空(Air India)AI171班機原定12日自印度阿默達巴德機場(Ahmedabad)飛往倫敦,未料剛起飛就墜毀,機上242人僅1人生還。罹難者中包括來自英國倫敦的伊納亞塔里(Sayedmiya Inayatali)一家四口,他們原本是前往印度探望年邁母親,返英途中卻墜機喪命,登機前開心合照成四人最後身影。

根據《每日郵報》報導,48歲的伊納亞塔里與46歲的妻子娜菲莎巴努(Nafisabanu),帶著25歲的兒子瓦奎阿里(Waqueeali)與22歲的女兒塔斯金(Taskin)一同返鄉探望90歲的母親,返程搭上AI171班機,卻不幸罹難。

他們的親戚、52歲的沃拉(Shahid Vhora)原本計劃到蓋特威克機場(Gatwick Airport)接機,卻等來墜機的噩耗,「我真的無法相信這件事發生了,前一天我們才在傳訊息討論我要去哪個航廈接他們,然後就再也聯絡不上了。」

