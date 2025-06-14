登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

▲伊納亞塔里（前左）與46歲的妻子娜菲莎巴努（中），帶著25歲的兒子瓦奎阿里（後左）與22歲的女兒塔斯金（前右）一同返鄉探望90歲的母親。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度航空（Air India）AI171班機原定12日自印度阿默達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，未料剛起飛就墜毀，機上242人僅1人生還。罹難者中包括來自英國倫敦的伊納亞塔里（Sayedmiya Inayatali）一家四口，他們原本是前往印度探望年邁母親，返英途中卻墜機喪命，登機前開心合照成四人最後身影。

根據《每日郵報》報導，48歲的伊納亞塔里與46歲的妻子娜菲莎巴努（Nafisabanu），帶著25歲的兒子瓦奎阿里（Waqueeali）與22歲的女兒塔斯金（Taskin）一同返鄉探望90歲的母親，返程搭上AI171班機，卻不幸罹難。

他們的親戚、52歲的沃拉（Shahid Vhora）原本計劃到蓋特威克機場（Gatwick Airport）接機，卻等來墜機的噩耗，「我真的無法相信這件事發生了，前一天我們才在傳訊息討論我要去哪個航廈接他們，然後就再也聯絡不上了。」

The heartbreaking final selfie of British family moments before they boarded doomed Air India flight - as more tragic tales emerge of victims including London temple that's lost 20 members https://t.co/VBtpm48AFN — Daily Mail (@DailyMail) June 13, 2025

沃拉悲痛地表示，「他們在登機前還開心地拍了一張合照，原本滿心期待回家，現在卻永遠回不來了。」

沃拉透露，伊納亞塔里一家生活踏實、勤奮努力，女兒塔斯金正在攻讀醫學，兒子則從事資訊科技相關工作，「他們真的都是非常努力上進的人，卻遭遇這樣的結局，讓人無法接受。」

這場空難中有至少20名罹難者與倫敦西北區哈洛（Harrow）當地一間印度神廟「國際悉達香沙克提中心」（International Siddhashram Shakti Centre）有關。靈性領袖古魯吉（Shri Rajrajeshwar Guruji）透露，這對該社區來說是無法承受的巨大打擊，他本人也認識其中多名罹難者。

目前事故調查正在進行中，印度航空與當局正針對波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）是否存在推力異常、起落架未收、電力故障等問題進行全面檢視。印度民航局也已要求全面檢查所有波音787機隊，以釐清事故真相並防止憾事重演。