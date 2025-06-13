女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓「叫他已無反應」家屬悲慟放棄急救　

▲澄清醫院中港分院急診室主治醫師陳冠宏。（圖／澄清醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台中逢甲大學今天（13日）傍晚發生校園內榕樹倒塌，造成1死3傷慘劇，死者為就讀材料系碩一的23歲吳姓男同學。案發後吳生被送往澄清醫院中港分院搶救，急診室主治醫師陳冠宏指出，吳到院傷勢嚴重，面部、胸腔凹陷變形，全身疑有多處骨折，有多重性外傷，向父母、吳的女友說明後，親屬接受院方建議，放棄急救。詳細死因有待檢方進一步相驗。

澄清醫院中港分院急診室主治醫師陳冠宏表示，今天傍晚5時30分左右，接獲逢甲校園1名學生被大樹壓到，現場急救人員緊急插管、打強心針處理，但到院前已沒有呼吸心跳，到院後仍持續急救。

陳說，吳生的臉跟胸腔變形凹陷、有大面積瘀青，左邊的臉部及手腳有多撕裂傷，懷疑有多處骨折，急救的效果不是太好。

陳透露，「男同學的女友在現場看到他被大樹壓到，立即上前查看、叫喚，但已經沒有反應」，吳到院後，雙親及女友也都到醫院，他向父母說明吳生的情形，是多重性外傷，以及頭部、頸部、胸腔、手腳有多發性骨折，不建議繼續急救。

陳說，吳的爸爸媽媽在急救室看到兒子的身體狀況，也覺得非常嚴重，痛心決定接受醫院建議，不繼續急救。

本案發生在今天傍晚5時03分，逢甲校園內一棵大榕樹突然倒塌，導致4名學生被壓傷，其中1名就讀材料系碩一班的吳姓男同學傷勢尤為嚴重，當場失去生命跡象，經搶救不幸宣告不治。

▲逢甲大學校園內發生路樹倒塌。（圖／記者白珈陽攝）



學校說明，倒塌路樹為樹齡約60年的榕樹，警消動用電動破壞機具進行排除作業，迅速移除壓在男同學身上的樹幹，並於下午5時28分將傷者送醫搶救，遺憾的是，該名男同學經搶救後仍宣告不治，校方深感哀痛，並將全力提供家屬所需之協助與支持。逢甲大學全體師生對失去寶貴的生命表達最深切的哀悼。另一名女同學受輕微擦傷，事發當下即一同前往醫院接受檢查與後續觀察，後續將由學務處提供必要的關懷與心理諮商協助。





