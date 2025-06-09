夫人外交！林佳龍請老婆出馬　陪瓜地馬拉第一夫人玩台灣

▲外交部長林佳龍的夫人廖婉如陪同瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）參訪台灣各地，從大稻埕老街、龍山寺、國立故宮博物院、世界宗教博物館、朱銘美術館到法鼓山世界佛教教育園區。（圖／外交部提供）



政治中心／台北報導

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）近日來台進行國是訪問。對此，外交部特別安排具深度與溫度的文化參訪行程，外交部長林佳龍則請夫人廖婉如出馬，陪同瓜地馬拉第一夫人參訪台灣各地，她們走訪大稻埕老街、龍山寺、國立故宮博物院、世界宗教博物館、朱銘美術館與法鼓山世界佛教教育園區。

林佳龍表示，去年10月廖婉如應邀訪問瓜地馬拉期間，與貝娜多建立深厚情誼，這次貝娜多特別安排再訪印象深刻的龍山寺，並在廖婉如陪同下參香祈福，祈願兩國國泰民安、邦誼長存。

林佳龍也提到，參觀國立故宮博物院時，院長蕭宗煌提及在30年前瓜地馬拉國家歷史博物館曾將珍貴馬雅文物運到台灣展出，期待雙方能再度合作；而貝娜多當場回應，期盼促成這場充滿意義的文化交流。

特別的是，阿雷瓦洛總統也在第二天（7日）加入廖婉如與貝娜多行程，共同造訪大稻埕地區。由「民藝埕」創辦人周奕成接待，並交流台灣文化、社區營造與文創議題。

外交部指出，阿雷瓦洛與貝娜多挑選店內的文創商品作為伴手禮，也沿著迪化街體驗中藥材、竹藝品與茄芷袋等在地文創品牌。隨後，訪團一行則前往朱銘美術館，在台灣最大的戶外雕塑美術館場域，欣賞朱銘大師的作品。

「在台灣，外交是一項既辛苦又充滿挑戰的工作。」林佳龍表示，台灣以韌性、良善的特質努力拓展國際空間，也期盼每位訪台的外賓在正式行程之外，能親身體驗台灣的人情與風土，將台灣的美好帶回他們的國家，為台灣發聲。

最後，林佳龍也特別感謝廖婉如陪伴友邦訪團，並感謝外交部禮賓處在同時間接待多組友邦元首訪團、警政單位協助交通與維安工作，讓訪賓行程圓滿順利，化為台瓜邦誼持續前行的力量。