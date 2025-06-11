菲律賓大使葛若菲到枋寮　促進台菲農牧進一步交流

▲菲律賓駐台大使葛若菲到屏東縣枋寮鄉，與蘇清泉、屏東農牧業者座談。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣農牧養殖技術世界知名，是少數不為人知的隱形冠軍，上週末菲律賓駐台大使葛若菲就專程前往屏東縣枋寮鄉，與立委蘇清泉及屏東農牧業者舉行座談會，促進台菲農牧進一步交流。

在魚蝦養殖、蓮霧、芒果等各種農牧產銷的專業中，葛大使會中特別提及，台灣出產的白蝦、草蝦、泰國蝦品質一流，希望能學習台灣的養殖技術，也希望能成為台灣內需市場的供應商。

蘇清泉表示，台灣食用蝦市場年需4至5萬噸，但自產僅2萬餘噸，當然還有進口的空間，菲律賓口頭上雖表示，希望能成為台灣供應商，心裡瞄準的，其實是大陸每年280萬頓的廣大市場。

蘇清泉指出，由於台灣重視食安，一般進口食品都要經過嚴謹的檢驗，加上需求量有限，價格不會拉太高，大陸280萬噸食用蝦的需求市場，內部自產供應量不到一半，當然價格會比台灣漂亮。

蘇清泉強調，無論如何，台菲農業產銷技術交流，總是能截長補短、互取所需，因此在農民有意願的前提下，他會出面向農業部爭取補助；菲律賓駐台代表處安排邀請屏東農牧業者組團前往參訪，尋求合作契機，為屏東農民爭取最大權益。