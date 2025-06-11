快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中　明起注意豪大雨

▲菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳下午最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓，且持續朝西北移動，往台灣方向接近中。中央氣象署預測，明天起受低壓帶北移及影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率。

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▲菲律賓東方海面有熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳網站）



今年第1號颱風「蝴蝶」上午在南海生成，往海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。氣象署指出，隨著蝴蝶颱風往北前進，將帶動整個低壓帶北移，其中有熱帶性低氣壓發展，預計周四起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

▲低壓水氣接近，東花南降雨漸增。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，明天花東、恆春的降雨更增加、有明顯雨勢出現的機會，南部、東北部也開始有些短暫雨，中北部則是以多雲午後雷陣雨的天氣為主，沒下雨時依然偏熱，午後山區活動要留意局部瞬間強降雨。

氣象署指出，周五到周六風向會逐漸由原本東南風，轉為偏南風到西南風，所以降雨的區域也跟著移動，花蓮、台東降雨漸漸減少，但是南部地區降雨增加、並延伸到中部部分地區，這段期間南部是主要迎風面，要留意局部大雨甚至豪雨出現。