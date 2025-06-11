　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中　明起注意豪大雨

▲▼衛星雲圖0611。（圖／氣象署提供）

▲菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳下午最新資訊，菲律賓東方海面的熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓，且持續朝西北移動，往台灣方向接近中。中央氣象署預測，明天起受低壓帶北移及影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率。

▲▼熱帶低壓。（圖／取自日本氣象廳網站）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲菲律賓東方海面有熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳網站）

今年第1號颱風「蝴蝶」上午在南海生成，往海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。氣象署指出，隨著蝴蝶颱風往北前進，將帶動整個低壓帶北移，其中有熱帶性低氣壓發展，預計周四起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

▲▼低壓水氣接近，東花南降雨漸增。（圖／氣象署提供）

▲低壓水氣接近，東花南降雨漸增。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，明天花東、恆春的降雨更增加、有明顯雨勢出現的機會，南部、東北部也開始有些短暫雨，中北部則是以多雲午後雷陣雨的天氣為主，沒下雨時依然偏熱，午後山區活動要留意局部瞬間強降雨。

氣象署指出，周五到周六風向會逐漸由原本東南風，轉為偏南風到西南風，所以降雨的區域也跟著移動，花蓮、台東降雨漸漸減少，但是南部地區降雨增加、並延伸到中部部分地區，這段期間南部是主要迎風面，要留意局部大雨甚至豪雨出現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1鍋燒酒雞代價7萬2！正妹怨：抓吃火鍋的很無聊
失智症「新藥」來了！ 亞東醫院將打全台第一針
快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中
快訊／秘境出意外　3人無生命跡象
養眼畫面曝！國中畢典熱褲妹校門口跳鋼管　家長超嗨：幫兒慶祝
快訊／饅頭媽「有關男性」又出事！前夫茶行遭衝撞
刺青店夫妻雙亡　兇嫌判賠1173萬
吳婉君爆復合趙駿亞！舉杯敬美景：可以短時間不開心，但別不清醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中　明起注意豪大雨

外送員遇「全裸、GG外露取餐」不敢報案！工會怒：黑名單根本是笑話

他用LINE「1功能」　婉拒女生愛意！全場大罵：她這樣很可憐

逢甲大學將補辦畢典！馬來西亞僑生遺憾嘆：我爸不會再來了

倒回滷鍋沒要賣！周氏蝦捲店長曝「員工想帶回家吃」　客怒給1星

心跳未停就要摘器官！北部醫院爆器捐爭議　法醫遭施壓相驗

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

鄭光遠「月降薪20萬」接掌台鐵董座　陳世凱：首位專業經理人

神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

快訊／又有熱帶低壓生成！朝台灣接近中　明起注意豪大雨

外送員遇「全裸、GG外露取餐」不敢報案！工會怒：黑名單根本是笑話

他用LINE「1功能」　婉拒女生愛意！全場大罵：她這樣很可憐

逢甲大學將補辦畢典！馬來西亞僑生遺憾嘆：我爸不會再來了

倒回滷鍋沒要賣！周氏蝦捲店長曝「員工想帶回家吃」　客怒給1星

心跳未停就要摘器官！北部醫院爆器捐爭議　法醫遭施壓相驗

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

鄭光遠「月降薪20萬」接掌台鐵董座　陳世凱：首位專業經理人

神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

江西高中生申請「亡母遺照」進考場　事後帶准考證去墓地悼念

穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

53歲小鐘拼了「參戰運動實境」！推130公斤雪橇機　同場超狂卡司曝光

75歲翁倩玉震撼宣布：最後一次大型個唱　召喚「TW ICE」白冰冰現身

城中城2.0！七賢大樓「一層53戶」都更難　高市府出手加強公安

新聞流量被「吃」光？Google AI被指擷取內容卻不標明來源

超大咖！中信兄弟宣布SUPER JUNIOR-D＆E首登臺北大巨蛋

2年狂出國十次！男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅：根本天使貓

和碩砸53億買宏達電廠房　3區房市有望受惠

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

生活熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

上海街上被問「你哪國人？」　館長回應了

颱風最快今生成　越晚雨越大

中了好市多「必買魔咒」傻眼：2商品莫名在推車內

蝴蝶估今誕生上看中颱　明「全台下4天」雨最大地區曝

館長：中國不禁翻牆，只是要付VPN費用

快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／輕颱「蝴蝶」生成！9年來最晚首颱　最新路徑曝

今年首颱「蝴蝶」生成　氣象署：晚間起2地防局部大雨

更多熱門

相關新聞

台灣白蝦+泰國蝦品質一流　受菲律賓讚賞

台灣白蝦+泰國蝦品質一流　受菲律賓讚賞

台灣農牧養殖技術世界知名，是少數不為人知的隱形冠軍，上週末菲律賓駐台大使葛若菲就專程前往屏東縣枋寮鄉，與立委蘇清泉及屏東農牧業者舉行座談會，促進台菲農牧進一步交流。

熱帶擾動估明晚接近　粉專示警：像水球直接砸向台灣

熱帶擾動估明晚接近　粉專示警：像水球直接砸向台灣

艾雷島「無泥煤風格威士忌」開賣

艾雷島「無泥煤風格威士忌」開賣

今晚2地先變天　明起低壓帶甩水「劇烈降雨連3天」

今晚2地先變天　明起低壓帶甩水「劇烈降雨連3天」

陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管

陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管

關鍵字：

氣象颱風菲律賓台灣降雨

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面