台鐵新人「1年走116人」陷人力黑洞　員工苦喊：走的比補的多

▲台鐵技術類人力缺口擴大，流失人力比補進多。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵轉型國營公司邁入第二年，完成兩波從業人員新血招募，不過一年多來就有116名新進人員才來就離職，其中技術人力缺口最嚴重，深陷人力黑洞，永遠補不齊。電務員工透露，「補進來的人比考出去離職的還少」，缺口比公司化前更大。工會疾呼技術類啟動短期招募、調整考試制度、增津貼，應戰明年春節疏運。

台鐵公司化後人力流失加劇、技術斷層擴大，去年首度招募未具公務員資格的從業人員，原本打算引進936名新血，最後僅正取756人，去年4月底後陸續報到，今年再招募第二批，原預估正取699人，最終只正取419人，但備取人數擴大433人，盼補足缺口，即起到6月底前將陸續完成報到。

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不過根據統計，台鐵公司化後招募的新人，去年4月底起陸續報到，截至今年5月，已有116名新人離職，其中技術類不但報考人數低迷，新人來不到一年就閃離，讓台鐵人力永遠都不齊，深陷人力黑洞。

台鐵黃姓電務員工透露，目前台鐵人力不足情況並沒有改善，電務人力補不過流失，尤以花東地區缺口更大，「比如這次從業人員考試，進來的人數比考出去離職的人還少」，花東當地報考人數少，現職多為外地人，工作一段時間後多數會轉回中南部或台北職缺，也有不少人考進台鐵沒多久，就改考其他國營事業或高普考。

他說，台鐵電務工作屬體力活，且「24小時要有人待命」，相較之下，中華電信假日、年節可休，待遇也更佳。「台鐵第十階職務月薪3.9萬元，第十一階3.6萬元，薪資跟外面差了一兩萬元，中華電信更號稱新人待滿3年年薪就能破百萬，且還是正常班不用輪班，台鐵月薪破4萬還是靠加班費堆起來，所以很多人考上外面國營企業就跑掉了。」

▲員工建議台鐵技術類人員應設立專門獎金，至少補貼1萬元才能與外界搶人。（示意圖／台鐵公司提供）

對此，他建議應設立「專門技術獎金」，至少補貼1萬元以上，才能與其他國營單位競爭，「台鐵轉型國營公司已有一批資深技術人員優退，出現技術斷層，新進技術人員培訓兩三年好不容易能獨立，在薪資不如外面且沒有誘因下，就會考去台電或中華電信」。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，技術類職缺如電務、工務與機務，因屬體力活又需輪班，加上初任薪資僅3萬4千至3萬6千元，對應勞動強度難有吸引力。「年輕人若不耐操，或許其他地方工作比較輕鬆，就會跑掉。」他指出，目前招考制度導致「考上的都是比較會考試的，卻不一定適合第一線工作」，真正對台鐵有興趣、適合從事第一線勞動專業技術人力反而考不上。

此外，他也提到，「這些會考試的人考進台鐵，也能考上台電或其他單位，一旦考上外面高普考或國營企業，薪水比較高就會離開」，導致台鐵人力難以補齊。他建議技術類人員應由各單位獨立招募，調整招考標準以符合實務需求，拉高技術類職階提高起薪，並要求台鐵公司在今年下半年啟動短期緊急招考，年底前完成訓練與部署，應對明年春節運量高峰。

台鐵工會理事長童世哲也表示，技術類從業人員人力流失問題嚴重，包括工務單位。「現場工作偏向技術類，需要付出勞力工作，工時長且要輪夜班，夜間津貼等沒有達到一定標準，有些知識水平高的考進來會比較沒興趣，讓技術類面臨報考少或考進來離職率高情況。」

▲台鐵工務人力也不足，工會建議應檢討考試術科並增加福利和待遇留才。（圖／台鐵提供）

他強調，台鐵應檢討技術類的考試術科內容及施作方式，提升考生與實務接軌度，也要檢討現場工作人員福利與待遇，「否則留才難度會越來越高。」

台鐵公司則表示，台鐵辦理第2次從業人員甄試，預估招募699人，實際錄取正取419人，備取433人，正取人員自4月28日起分梯次報到。經台鐵公司統計，截至114年5月，計309人報到，報到率約91.4%。

對於新進從業人員離職部分，台鐵公司指出，經統計，截至114年5月，計有116人辭職，辭職率約9.1%。辭職人員所遺職缺並依序進用備取人員，以應業務需要。

據了解，台鐵將於6月底盤點第二波從業人員報到情況，規劃第三次招募，招考時間可能落在明年。對此，台鐵表示，對於從業人員甄選規劃正研擬中，若有招考資訊將公告於官網。