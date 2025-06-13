台鐵雙溪橋改建加高軌道切換　周末影響4列車「延誤最多12分」

▲台鐵推動雙溪橋改善工程。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升鐵路行車安全和防災能力，台鐵推動「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」，西正線將於6月14日跨15日辦理軌道切換作業，估計將影響4列車次，每列次約延誤3至12分鐘。

台鐵公司表示，「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」西正線預計6月14日周六跨15日周日辦理軌道切換作業，將影響6月14日1班區間快車，班次為北上4039，以及6月15日3班區間車，班次為北上4107、南下4112次、4118次，總計共影響4列次，每列次大約延誤3至12分鐘。

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原宜蘭線第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建東正線，使用迄今已40餘年，該橋位於雙溪至貢寮站間，近年因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷。

其中，民國90年納莉颱風及93年納坦颱風過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，造成路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

為改善強化鐵路橋梁結構，符合最新耐震規定，台鐵辦理「鐵路行車安全改善計畫-第一、二雙溪橋改建工程」，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1396公尺，橋梁底分別提高2.25公尺及2.57到1.72公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段。