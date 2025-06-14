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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

▲▼核管法 表決 三讀 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大罷免恐衝擊國會生態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮達到「31：0」輾壓式差距，即將進入第三階段投票環節，所有罷團進入戰鬥狀態，看似氣勢正盛，然而，罷團與綠營步調卻並不一致，罷團自主性高，黨中央代表幾次出席罷團相關會議，都是被罵的灰頭土臉，民進黨秘書長林右昌更一度成為眾矢之的，直到綠營確立「民進黨就是扮演公民團體最大側翼」5項方針，更有多位黨公職請纓主動協助，才化解雙方齟齬，綠營憂心站到一線反成藍綠對決、也怕不夠盡力反遭罷團炎上，進退之間、如履薄冰。

目前31個罷免藍委案已經送件，預計有26案有可能將在首批投票，戰線上，藍營主打大罷免是由綠營發起，然而，最近林右昌被罷免團體炎上，綠營人士就透露，這其實側面印證，罷團不太可能是民進黨所能擺佈，反而更可讓民進黨的黨公職有個警醒，就是接下來誰有認真幫忙、誰沒有認真幫忙，都有可能會被炎上。形成一種無形的督促力道，讓黨公職自主投入。

有綠營民代透露，之後議員一定會站出來，黨中央也要多多推動，他們現在不站出來，以後人家會怎麼看？但如果黨中央站出來，又會被藍營操作藍綠對決，「若回歸到藍綠對決，民進黨必輸無疑」，做太多太少都可能害到罷團，所以黨中央跟罷團的角色跟關係，確實尷尬。

該民代也提到，國民黨發動以罷制罷一敗塗地，其中很大原因在於，綠委的危機對罷團來說是「關我屁事」，所以這個策略完全失敗，不僅沒有形成恐怖平衡，反而因為過程種種亂象更激發非藍支持者的不滿。而到第三階段，罷團清楚要贏需要民進黨幫忙，但如何怎麼維持罷團主體性、不落入藍綠對決框架，才是後續推動罷免的關鍵所在。

而日前傳出林右昌引起曹興誠等罷團人士不滿，曹興誠認為，民進黨應投入更多心力，更一度致電黨高層表達不滿。而衝突過後，林右昌立刻帶著一批人馬到花蓮蹲點、展現誠意。綠營人士認為，這是有黨系統進駐的象徵性意義，主打「罷免ＸＸＸ就是罷免傅崐萁」，大軍壓進花蓮，再擴散到其他各區域。至於未來，其他選區，也要視選區特性，擇定適合輔選戰將下鄉進駐，但進駐之後，也不是扮演主攻手，反而是扮演「協調者」、「協助者」角色。

該人士列舉，黨公職可以做的事情歸納為五個：第一，協助罷團掃街、掃市場、站路口，申請、行政協調及安全維護。由於黨公職有選舉經驗，知道哪個時間點要站在哪個路口，要在哪個市場，協助做行政溝通，或是跟地方里長樁腳、相關人士溝通，協助罷免團體可以安全、有效率的，在「陸戰」上的發揮能極大化。

第二，該人士強調，辦理客廳會（組織動員）。黨公職從過去在各選區，都會有選戰經驗，知道可以找哪些里長幫忙找支持者，或是租借場地，辦理客廳會也是讓「陸戰」多元化的方式之一。第三，電話拜票催票。花蓮的「葉霸」在連署階段時，有協助打電話成功催動連署，各地方公職或有影響力的民進黨政治人物，在接下來的罷免選戰中，「獻聲」也是親近支持者，催票的關鍵。

第四，造勢活動之動員。這就回歸到大型造勢場合，這部分當然就需要由民進黨的力量來協助，透過造勢一方面牽動陸戰動員，也可以規劃重量級的政治人物登台助講，在空戰上能帶來效果。第五，就是協助文宣、同意罷免看板。罷免團體的文宣創意，已經遠遠超過民進黨的能量，但在政治論述、政治攻防，尤其是接下來短兵相接時，民團會遭遇更多的惡毒口水戰，這時候民進黨公職就要站出來，協助政治攻防，甚至政治口水的攻勢；另外，罷免看板方面，近日有發生看板被損毀，或是被惡意拆除、拒絕懸掛等問題，這就需要民進黨公職的全力協助。

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