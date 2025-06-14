地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

▲連署罷免黃捷民眾反向黃捷求援。（圖／翻攝黃捷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

由「高雄雙罷劫」發起罷免綠委立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，昨宣告行動告一段落。這已經是第二度罷免黃捷運動失敗。綠委黃捷近日也收到罷免民眾來信，稱過去大家相信負責人徐尚賢很正派，但卻有新聞報導稱總部解散且連署被一個中國人拿走，大家都很著急「希望黃捷想想辦法幫我們要回來或銷毀」。對此黃捷也喊話團，公開銷毀所有連署書，並承諾不會在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線，讓參與罷捷的民眾能夠安心。

黃捷2021年擔任高雄市議員期間，就遇到第一次罷免危機，當時也是由徐尚賢推動，投票結果，同意票5萬5261張；不同意票6萬5391張，最終罷免案宣告失敗，不僅首創鄉鎮長外，民代罷免案不同意票大於同意票記錄，不同意票數更是史上最高。

而此次罷免黃捷活動重起爐灶，卻再次滑鐵盧，罷團今召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻。

此外，黃捷也收到罷免民眾陳情信，該陳情民眾表示，他們是一群媽媽社團，上個月受到請託，很多人填寫罷免黃捷連署，因為相信負責人徐尚賢相當正派，但現在總部已經解散，連署書也被帶走，有4萬份連署，大家擔心個資會被拿去亂用，對方打電話沒接、親跑兩趟鐵門深鎖，因此希望黃捷能想想辦法幫大家要回來或全部銷毀「拜託拜託了」。

黃捷透露，讓她意外的是，自己收到來自簽署罷捷的民眾陳情。他們簽完後，很擔心個資會被違法利用，希望她能幫忙討回連署書，「這些地方媽媽雖然對我有不同意見，簽了罷免我的連署，但當他們寫信向我陳情時，我一定會協助民眾捍衛權益」。

黃捷呼籲雙罷劫團隊，「請公開銷毀所有連署書！」並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資，讓參與罷捷的民眾能夠安心。在法治國家參與罷免，沒有人應當為個資外洩而感到擔憂、害怕。