逢甲大學樹塌壓死男學生　東海大學2年前也曾發生樹砸人意外釀1死

▲2023年東海大學發生路樹壓死人意外事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

逢甲大學今（13）日下午5時許，驚傳一名男學生遭倒塌的路樹壓死。2年前在東海大學也傳出樹倒塌壓人案，疑因風勢過大導致樹倒塌，73歲陳姓婦人當場遭壓，雙腿骨折、全身多處擦挫傷，送醫後傷重不治。

該起意外事故發生於2023年5月31日上午5時許，警方調查，陳姓婦人與丈夫在東海大學內運動，疑因風勢過大路樹倒塌壓到婦人，造成重傷，經送往醫院搶救，於6月12日發生呼吸衰竭，家屬放棄急救。