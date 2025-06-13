快訊／罷綠再吞敗！高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

▲「高雄雙罷劫」總幹事朱磊宣布不送件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

由民間團體「高雄雙罷劫」發起的罷免民主進步黨立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，宣告行動告一段落。該團體今（13）日召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻。

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊表示，根據高雄市選舉委員會要求，團體需在6月13日下班前確認是否於14日提出罷免申請。在最後統計後發現連署份數不足，因此決定不再進行後續送件程序。朱磊同時宣布，已收集的連署書將不會保留，預計日後將公開銷毀，以保護參與民眾的個資不被濫用或外流。

針對此次行動未能達成目標，朱磊表示遺憾，並向支持者致歉。他坦言，無法成功串連更多民眾參與，部分原因在於社會大眾對司法介入的疑慮未能有效化解，也反映出民間團體在推動社會運動時仍需強化策略與組織韌性。

此外，朱磊指出，此次連署過程受到「前所未見的司法高調介入」，認為這對台灣民主體制形成壓力。他強調，罷免行動雖未達成，但已引發社會關注，呼籲未來應強化對司法獨立與行政中立的監督。

雖然行動未能達標，但朱磊仍感謝期間曾經支持與參與的民眾。他提及團隊在推動期間歷經經費、場地與人力困難，但也因為困境，凝聚了志工與民眾的支持與鼓勵，並表示未來仍會關注公共議題，不排除以其他方式持續發聲。